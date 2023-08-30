المقاولون العرب يشكو السويحلي الليبي بسبب جون أوكلي

يجهز نادي المقاولون العرب شكوى رسمية ضد نادي السويحلي الليبي بعد إعلان تعاقده مع جون أوكلي.

وأشار المقاولون العرب في بيانه إلى أن أوكلي مرتبط بعقد ساري مع المقاولون العرب ولا يحق له الانتقال إلى نادي آخر.

وجاء بيان المقاولون العرب كالآتي:

"يندهش نادي المقاولون العرب من إقدام السويحلي الليبي على إعلان ضم لاعب مرتبط بعقد مع نادي آخر دون التفاوض الرسمي وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولي".

"المقاولون هو من يملك حق بيع أوكلي بسبب ارتباطه بتعاقد ممتد حتى نهاية الموسم المقبل".

"النادي الليبي على علم ويقين بارتباط أوكلي بتعاقد مع المقاولون لأنه حدثت مفاوضات بشأنه من خلال 3 اتصالات من رئيس نادي السويحلي".

"وقررت إدارة المقاولون العرب تقديم شكوى رسمية ضد أوكلي بعد انقطاعه عن التدريبات وعدم لحاقه بمعسكر إعداد الفريق".

وكان نادي المقاولون العرب ضم المهاجم النيجيري جون أوكلي لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر قادما من نادي سيف في دوري بنجلاديش في أكتوبر 2021.

وخاض أوكلي 50 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 19 هدفا.

ونجح أوكلي في تسجيل 14 هدفا وصناعة 5 آخرين.

وخلال الموسم المنقضي لعب أوكلي 35 مباراة مع المقاولون العرب وساهم في 12 هدفا.

وسجل أوكلي تسعة أهداف في الدوري الموسم الماضي وصنع ثلاثة آخرين.