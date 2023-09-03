مدرب اتحاد العاصمة: الأهلي الأوفر حظا للفوز بالسوبر الإفريقي

يرى عبد الحق بن شيخة المدير الفني لاتحاد العاصمة الجزائري أن الترشيحات تصب في مصلحة الأهلي خلال مباراة فريقه ضد الأحمر في السوبر الإفريقي.

ويلعب الأهلي ضد اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر الجاري في السوبر الإفريقي، في المباراة التي تقام بمدينة الطائف في السعودية.

وقال بن شيخة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الأهلي هو الأوفر حظا للفوز بالسوبر الإفريقي ولكن لن نكون خصما سهلا أمامه".

وأضاف "سنحاول أن نلعب بطريقتنا وأن يكون مستوى الفريق جيدا أيا كانت نتيجة المباراة وأتمنى أن تكون تسود الروح الرياضية بين الفريقين".

وأكمل "حظوظ الأهلي أكبر بالتأكيد في السوبر الإفريقي، فهو بالتأكيد فريق كبير وحقق الكثير من البطولات الإفريقية ولكن على مدار السنوات علمتنا كرة القدم أن كل شيء قد يحدث في مباراة واحدة".

وأردف "أفكر في فريقي ولن نظل نفكر فقط في قوة الأهلي الجماعية والفردية لأننا بذلك لن نلعب كرة قدم".

وواصل "رضا سليم بالنسبة لي هو من أفضل اللاعبين في إفريقيا، فهو مهاري وذكي ويستطيع المراوغات ويمتلك كل مقومات الجناح العصري".

وأتم تصريحاته "أبرمنا 12 صفقة جديدة وكل لاعب منهم يحاول أن يجتهد ليشارك أمام الأهلي، وفي النهاية سوف أدفع باللاعبين الأجهز".