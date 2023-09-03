سانشو يرد على تين هاج: لا تصدقوا ما تقرأوه.. أنا كبش فداء

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 22:48

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن سبب استبعاد الجناح جادون سانشو من قائمة الفريق في مواجهة أرسنال.

وقال تين هاج في تصريحاته عقب المباراة: "لم يتم اختياره بناء على أدائه في التدريبات. يجب أن تصل إلى المستوى الأفضل كل يوم في مانشستر يونايتد".

على الجانب الآخر رد سانشو بصورة فورية عبر تويتر في بيان مقتضب قائلا:

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رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه. لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع.

أعتقد أن هناك أسباب أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا.

كل ما أريده هو لعب كرة القدم بابتسامة على وجهي. أحترم كل القرارات التي يتخذها الجهاز الفني، وألعب مع لاعبين رائعين وأنا ممتن لذلك وأعرف أن كل أسبوع بمثابة التحدي. سأواصل القتال لأجل الشعار بصرف النظر عن أي شيء.

وخسر الشياطين الحمر أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد تقدم عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، وتعادل أرسنال بقدم مارتن أوديجارد في الدقيقة 28.

وسجل رايس هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 97، والثالث جاء بقدم جابرييل جيسوس في الدقيقة 101.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 10 وارتقى للمركز الخامس، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 6 وتراجع إلى المركز الـ11.

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