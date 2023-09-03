حوار نيمار – عن الجحيم مع ميسي في سان جيرمان.. والتشابه مع زيكو والدوري السعودي

أجرى نيمار نجم الهلال السعودي حوارا مع شبكة "جلوبو" البرازيلية يتحدث فيه عن الحجيم الذي عاش فيه رفقة ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان، والتشابه مع الأسطورة زيكو.

نيمار النادي : الهلال

ويتواجد نيمار هداف البرازيل التاريخي بالتساوي مع بيليه برصيد 77 في قائمة السامبا لمواجهتي بوليفيا ثم بيرو في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026. (طالع التفاصيل)

وكل ما يلي جاء في حوار نيمار عبر شبكة "جلوبو" البرازيلية:

الصداقة مع ليونيل ميسي؟

كنت سعيدا للغاية بما حققه العام الماضي، لكن في نفس الوقت حزينا للغاية، لأن حياته كانت مثل وجهي العملة، أصبح في الجنة مع منتخب الأرجنتين وحقق نجاحات في السنوات الأخيرة، ومع باريس سان جيرمان عاش في الجحيم، عشنا سويا فيه.

شعرنا بالحزن، فعلنا هناك أفضل ما بوسعنا، أن نكون أبطالا، ومحاولة كتابة التاريخ، هذا سبب دعم بعضنا البعض، ذهبنا معا من أجل صناعة التاريخ، للأسف لم ننجح.

ميسي ترك باريس سان جيرمان من أجل كرة القدم، لم يستحق ذلك، من أجل كل ما فعله وما يفعله، أي شخص يعرفه يعلم أن ميسي رجل يتدرب ويقاتل وإذا خسر يصبح غاضبا، في نفس الوقت كنت سعيدا للغاية لفوزه بلقب كأس العالم. كرة القدم كانت عادلة في هذا الوقت، منذ أن غادر منتخب البرازيل كأس العالم، ميسي يستحق أن ينهي مسيرته بالتتويج.

هل تأمل أن تكون كرة القدم عادلة معك وتفوز بكأس العالم؟

آمل، أريد أن أحقق أكبر أحلامي، والفوز بلقب كأس العالم، هذا واضح لكن أحيانا لكن أحيانا لا يحدث. لدينا في البرازيل رجلا أسطوريا، وهو واحد من أكبر الأسماء في تاريخ البرازيل وهو زيكو، ولم يفز بكأس العالم، هذا لا يبرر الجودة والموهبة التي كان يمتلكها، فهي تناسبني بنفس الطريقة.

ميسي إلى الدوري الأمريكي ورونالدو إلى الدوري السعودي رفقة مجموعة من النجوم، هل فكرت من قبل باللعب لأحد الدوريات الأقل شهرة؟

لا أستطيع أن أقول ما إذا كنت سأفعل ذلك أم لا، الأمر يعتمد على اللحظة التي تعيش فيها، وخياراتك وماذا تريد، لدي الحلم باللعب في البرازيل مجددا، أريد ذلك وفي نقطة ما سأعود للعب هنا مجددا، أريد أيضا اللعب في الولايات المتحدة الأمريكية، هذان دوريان أريدهما حقا.

الدوري السعودي؟ لا أعلم، الأمر يعتمد على كل شيء، كيف تسير الأمور مع عائلتك وحياتك، ومن ثم تتخذ القرار عندما يكون مناسبا لك.

المدربون الأجانب في البرازيل؟

كل مدرب له جودته وكفاءته، ليس أنك في أوروبا يعني أنك الأفضل لأنك تلعب هناك، هذا الأمر ليس صحيحا، الأمر يتعلق باللحظة والاختيارات.

المنتخب لديه الفرصة للتعاقد مع مدرب أجنبي في هذا الوقت، ولا أعلم الكثير عن الاسم المرشح، وهناك آخر في البرازيل ربما يكون هو.

في رأيي الشخص المثالي حاليا للمنتخب البرازيلي هو فيرنانديو دينيز، لأنه مدرب كبير وطريقته مع منتخب البرازيل ستسير بشكل جيد.

أتحدث عن ذلك لأنني لا أعلم كل شيء، لم أتحدث مع رئيس الاتحاد أو أي شيء آخر، إذا كان أنشيلوتي سنرحب به، وهو شخص مُجدد وفاز بكل شيء في مسيرته، إذا سنحت لي هذه الفرصة سأستمتع بها كثيرا وسأستفيد بكل شيء منه، أفضل تبادل الأفكار والتعلم، كل لاعبي المنتخب البرازيلي لديهم الخبرة ونمررها للشباب حتى المدربين، نتحدث كثيرا ونشعر بالحرية في المنتخب.

المنتخب البرازيلي الآن يمكنه فعل شيئا مختلفا عن تاريخه السابق، سواء بتواجد مدرب أجنبي أم لا، لا أعلم، الأمر يعود لرئيس الاتحاد وأنا متأكد من أنه سيتخذ القرار الصحيح.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي بعقد يمتد لموسمين.

نيمار كان انضم إلى سان جيرمان في عام 2017 قادما من برشلونة بعد فسخ تعاقده مقابل 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في التاريخ.

وخاض نيمار مع سان جيرمان 173 مباراة سجل خلالهم 118 هدفا وصنع 77 آخرين.

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الصيف الجاري بعد كل من مالكوم وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكو سافيتش وكاليدو كوليبالي.

وبدأ نيمار مسيرته مع سانتوس البرازيلي الذي خاض معه 138 مباراة سجل خلالهم 71 مباراة وصنع 37 آخرين.

ومع برشلونة خاض 186 مباراة سجل فيهم 105 هدف وصنع 76 آخرين.