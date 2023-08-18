قائمة البرازيل - عودة نيمار ورباعي محلي ضمن اختيارات دينيز لـ تصفيات كأس العالم 2026

أعلن فيرناندو دينيز المدير الفني لـ منتخب البرازيل قائمة اللاعبين التي تستعد للمشاركة في بداية تصفيات كأس العالم 2026 والتي شهدت عودة نيمار نجم الهلال السعودي من جديد.

وغاب نيمار عن منتخب البرازيل منذ توديع كأس العالم 2022 على يد كرواتيا في ربع النهائي.

ويستعد منتخب البرازيل لبدء مشواره بلقاء بوليفيا ثم بيرو في الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وتواجد 4 لاعبين محليين في القائمة، بالإضافة إلى روجر إبيانيز مدافع أهلي جدة الجديد.

ويغيب عن القائمة فريد وفابينيو وبريمير وجابريل جيسوس وروبرتو فيرمينو وأليكس ساندرو.

وجاءت قائمة البرازيل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) – بينتو (أتليتكو باراناينسي).

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – فاندرسون (موناكو الفرنسي) – كايو هنريكي (موناكو) – رينان لودي (مارسيليا الفرنسي) – روجر إيبانيز (أهلي جدة السعودي) – جابريل ماجاليس (أرسنال الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي) – نينو (فلومينينسي).

الوسط: أندري (فلومينينسي) – برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي) – كاسيميرو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جويلنتون (نيوكاسل) – رافائيل فيجيا (بالميراس).

الهجوم: أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – جابريل مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي) – ماتيوس كونيا (ولفرهامبتون الإنجليزي) – ريتشارلسون (توتنام الإنجليزي) – نيمار (الهلال السعودي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) – رودريجيو جوس (ريال مدريد الإسباني).

ويقود دينيز منتخب البرازيل حتى صيف 2024 لحين قدوم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد لتدريب السامبا في يونيو المقبل بحسب تصريحات سابقة لرئيس الاتحاد.