أرتيتا: رايس كان مذهلا أمام يونايتد.. وموقف هافرتز يذكرني بما فعلته مع زوجتي

أشاد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال بمستوى فريقه بعد الفوز المثير الذي حققه على مانشستر يونايتد.

وحقق أرسنال فوزا قاتلا ومثيرا على ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي بملعب الإمارات.

وقال أرتيتا عقب المباراة: "العاطفة هي سبب تواجدنا جميعا في هذه الصناعة، نعمل بجد لعيش مثل هذه اللحظات وأنا فخور للغاية بهذا الفريق".

وأضاف "يمكن النظر إلى قرارات الفيديو بأكثر من طريقة، وأعتقد أن أداء الفريق بشكل عام يستحق الفوز".

وواصل "أحب العقلية والتصميم الذي ظهرا على الفريق، جعلنا الأمور أصعب علينا بعد إهدار هدف التقدم ولكن بشكل عام أشعر بالفخر لما يريد الفريق تقديمه طوال الفريق".

وأكمل "هدف التعادل كان رائعا حقا هذا هو رد الفعل الذي نريده".

وشدد "المباريات الكبيرة للاعبين الكبار ورايس كان مذهلا، لقد سيطر على وسط الملعب وفهم ما هو مطلوب منه ومنح الفريق الحافز ثم صنع لحظة سحرية للفوز بالمباراة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن موقف كاي هافرتز لاعب فريقه قائلا: "الأشياء دائما ما تكون صعبة في البداية، حين قابلت زوجتي لأول مرة كان من الصعب أن أحصل عليها. حاولت عدة مرات وراسلتها كثيرا وهكذا، وفي النهاية حين وافقت أن نصبح معا، كان الأمر جميلا".