تين هاج: كنا نستحق الفوز على أرسنال.. والهدف الثاني لا يمكن احتسابه

أبدى إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد رضاه عن أداء الفريق رغم الخسارة أمام أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ختام منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج في تصريحاته لقناة بي بي سي عقب المباراة: "أعتقد أننا كنا نستحق الفوز بهذه المباراة ولكنك لا تحصل دائما على ما تستحقه".

وأضاف "أنظر أكثر لكيف ننهض، وإذا نظرتم لمباراة ولفرهامبتون ستجدوا تقدما كبيرا اليوم".

وأوضح "الليلة كنا فريقا، وأنا سعيد بالأداء وبالتصاعد فيه".

وواصل "لعبنا بشكل جيد ونواصل التطور ونتمسك بخطتنا ونؤمن أننا في المستقبل سنفوز بمباريات كتلك".

وأخيرا عن هدف أرسنال الثاني والسبب المباشر في الفوز بواسطة ديكلان رايس قال: "لا يمكن احتساب هذا الهدف فقد كانت هناك مخالفة واضحة".

مانشستر يونايتد تقدم عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 27، وتعادل أرسنال بقدم مارتن أوديجارد في الدقيقة 28.

وسجل رايس هدف أرسنال الثاني في الدقيقة 97، والثالث جاء بقدم جابرييل جيسوس في الدقيقة 101.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى النقطة 10 وارتقى للمركز الخامس، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 6 وتراجع إلى المركز الـ11.