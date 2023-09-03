كلوب: الضجة حول صلاح لم تغير شيئا.. لم أملك أي شكوك حول التزامه مع ليفربول

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن مستقبل محمد صلاح نجم الفريق عقب الفوز على أستون فيلا ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "صلاح لعب مباراة رائعة. كان عليه العمل بقوة خارقة وقد فعل".

وأضاف "لم أملك أي شكوك حول التزامه مع النادي".

واختتم "لا يمكنكم تخيل كم الضجة التي أثارها العالم حوله ولكننا هادئون حيال ذلك. إنه لاعبنا ويريد اللعب هنا".

وكان اسم صلاح قد ارتبط بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي.

وساهم صلاح بهدف في كل مباراة خلال المباريات الأربعة التي خاضها ليفربول في الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم وصافة الترتيب مع توتنام.

وعقب تعادل ليفربول مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، نجح ليفربول في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام بورنموث ونيوكاسل وأستون فيلا.

وواصل صلاح مساهمته في أهداف ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وافتتح صلاح الموسم بصناعة هدف ليفربول أمام تشيلسي، قبل أن يسجل ضد بورنموث في الجولة الثانية.

بينما في الجولة الثالثة نجح صلاح في صناعة هدف فوز ليفربول ضد نيوكاسل، قبل أن يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم أمام أستون فيلا.

وحقق صلاح رقما مميزا بالمساهمة في هدف واحد على الأقل بآخر عشر مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

إذ نجح صلاح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 7 آخرين في آخر 10 مباريات خاضهم اللاعب.