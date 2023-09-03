مشجع لـ تشيلسي يطالب بإبعاد تياجو سيلفا.. والمدافع يرد بشرح تكتيك الفريق

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 18:48

كتب : FilGoal

تياجو سيلفا

تحدث حساب مهتم بتشجيع تشيلسي وتغطية أخباره عبر إنستجرام عن رأيه بضرورة إبعاد المدافع البرازيلي تياجو سيلفا عن تشكيل الفريق، ليرد الأخير عليه موضحا نقطة خاطئة في تحليله.

وكتب حساب TalkCFC المهتم بتغطية تشيلسي عبر إنستجرام:

حان وقت التخلي عن تياجو سيلفا. إشراكه بات مشكلة لأنه إنه يضطرنا للعب بـ 5 في الخلف.

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سنكون أفضل بـ 4 فقط في التقدم للأمام ولا أعتقد أننا سنعاني دفاعيا.

كل الاحترام لتياجو ولكننا سنكون أفضل بدونه حاليا.

وعلق تياجو سيلفا على ذلك قائلا:

إذا نظرت للمباراة عن قرب ستجد أننا نلعب بـ 4 في الخلف يا صديقي.

ولكن لا مشكلة في افتراض أني مسؤول أيضا عن الخسارة. ضع الضغط عليَّ فلا مشكلة.

ويقصد تياجو سيلفا أنه بينما يظهر تشيلسي بخط دفاع خماسي على الورق، إلا أنه بالنظر لما يحدث على أرض الملعب في حالة الاستحواذ، تجد أن الفريق يتحول للدفاع الرباعي.

الخماسي الذي شارك في المباراة كان: مالو جوستو وبن تشيلويل كظهيرين، وأكسيل ديساسي وتياجو سيلفا وليفي كولويل كثلاثي في قلب الدفاع.

أما ما يحدث فعليا في حالة الاستحواذ فهو تولي مالو جوستو دور الظهير الأيمن في الرباعي الخلفي، وانتقال ليفي كولويل لأداء مهام الظهير الأيسر دفاعيا، مع انطلاق بن تشيلويل إلى الخط الأمامي.

وخسر تشيلسي أمام نوتنجهام فورست بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط من أول 4 جولات.

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