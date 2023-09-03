مدرب إنيمبا لـ في الجول: الدوري الإفريقي سيضعنا على الخريطة.. الوداد يملك الخبرة ولكن

أبدى فينيدي جورج المدير الفني لنادي إنيمبا النيجيري إعجابه ببطولة الدوري الإفريقي المستحدثة.

وقال جورج في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "هذه بطولة رائعة وهي جيدة لقارة إفريقيا، لأنها ستضعها على خريطة كرة القدم العالمية".

وأضاف "أتمنى أن تنجح البطولة وأن تستمر في كل عام مقبل".

وأوضح "مواجهة الوداد المغربي ستكون جيدة، وأعتقد أن القرعة متوازنة".

وتابع "عندما تريد أن تتطور وتصبح الأفضل عليك التغلب على من هو أفضل منك. كل مباراة في البطولة ستكون صعبة والفوز لن يكون سهلا".

وواصل جورج "الوداد فريق رائع ولديه خبرات في المسابقات الإفريقية، خاصة في المباريات الكبيرة، ولكن فريقي سيتعامل مع مثل هذه الظروف وسيكون منافسا في تلك المباريات".

وأكمل "أعتقد أن كل فريق لديه نفس الحظوظ للفوز بالبطولة ولا يوجد فريق مفضل".

واختتم "علينا فقط الانتظار وسنرى ما سيحدث عند بداية البطولة، بكل تأكيد هدفنا أن ننافس على اللقب وأتمنى التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة".

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة في 20 أكتوبر المقبل وحتى 11 نوفمبر 2023.

وستقام مباراة الافتتاح في تنزانيا والتي حُددت سلفا لاستضافة أولى مباريات النسخة الأولى وستكون ضد الأهلي، يوم 20 أكتوبر المقبل.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم 24 أكتوبر المقبل على ملعب الأهلي.

نظام البطولة

ستُلعب بنظام خروج المغلوب، بدءا من ربع النهائي تقام مباريات الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني والإياب على أرض فرق التصنيف الأول.

وبعد ذلك تتحكم القرعة في تحديد باقي المواجهات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي ليصل عدد المباريات الإجمالي إلى 14.

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وجاءت نتائج قرعة البطولة لدور ربع النهائي:

مباراة رقم 1: الأهلي × سيمبا التنزاني

مباراة رقم 2: الترجي التونسي × مازيمبي التونسي

مباراة رقم 3: إنيمبا النيجيري × الوداد المغربي

مباراة رقم 4: بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوبي

مباريات نصف النهائي:

الفائز من (الأهلي × سيمبا التنزاني) × الفائز من (بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوبي)

الفائز من (الترجي التونسي × مازيمبي التونسي) × الفائز من (إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي)

النهائي

يقام الذهاب 5 نوفمبر 2023 والإياب يوم 11 نوفمبر 2023