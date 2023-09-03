لا يتوقف على أنفيلد.. صلاح يهز شباك أستون فيلا ويقترب من معادلة رقمه القياسي

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 17:44

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

سجل محمد صلاح ثاني أهدافه في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي بعدما هز شباك أستون فيلا.

ويستضيف ليفربول على ملعبه ضيفه أستون فيلا لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 55 ضد أستون فيلا بعد عرضية نفذها ترينت ألكسندر أرنولد لمنطقة الجزاء على رأس داروين نونيز الذي سدد كرة أكملها صلاح في الشباك.

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وشارك صلاح في هدف واحد على الأقل في آخر 10 مباريات بالدوري الإنجليزي مسجلا 5 أهداف ومساهما بصناعة 7 أخرين.

كما ساهم بـ التسجيل أو الصناعة للمباراة الـ 11 على التوالي في الدوري الإنجليزي على أنفيلد.

وسجل محمد صلاح هدفا على الأقل في آخر 10 مباريات خاضها على أنفيلد من أصل 11 في الدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح ضد إيفرتون وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وأرسنال ونوتنجهام فورست وتوتنام وفولام وبرينتفورد وبورنموث وأستون فيلا.

ولم يسجل في شباك أستون فيلا في مباراة الموسم الماضي، واكتفى بالصناعة فقط.

وخلال الـ 11 مباراة على أنفيلد في الدوري الإنجليزي ساهم بـ 11 هدفا وصناعة 3.

كما سجل في 150 مباراة مختلفة في جميع المسابقات مع ليفربول.

كما أصبح أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي منذ أن سجل أو صنع في 15 مباراة متتالية بين أغسطس وديسمبر 2015.

وساهم صلاح في 4 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة 2 في أولى 4 جولات من الدوري الإنجليزي.

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