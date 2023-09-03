تشكيل مانشستر يونايتد - تغيير وحيد ضد أرسنال.. والرباعي الجديد على الدكة

أجرى إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تغييرا وحيدا على تشكيله في مواجهة أرسنال عن الفريق الفائز ضد نوتنجهام فورست.

ويستضيف أولد ترافورد مسرح الأحلام مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال لختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ فيكتور ليندلوف بدلا من رافائيل فاران الذي خرج المباراة الماضية مصابا.

ويتواجد الرباعي الجديد: ألتاي بايندير – جوني إيفانز – سيرخيو ريجيلون – راسموس هيويلوند، على مقاعد البدلاء، لأول مرة.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت

الوسط: كريستيان إريكسين – كاسيميرو

أمامهما: أنتوني – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد

الهجوم: أنتوني مارسيال

ويتواجد على دكة البدلاء: ألتاي بايندير – جوني إيفانز – هاري ماجواير – سيرخيو ريجيلون – دانييل جوري – حنبعل المجري – فاكوندو باليستري – أليخاندرو جارناتشو – راسموس هيويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات.