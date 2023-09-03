تشكيل مانشستر يونايتد - تغيير وحيد ضد أرسنال.. والرباعي الجديد على الدكة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 17:35

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

أجرى إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد تغييرا وحيدا على تشكيله في مواجهة أرسنال عن الفريق الفائز ضد نوتنجهام فورست.

ويستضيف أولد ترافورد مسرح الأحلام مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال لختام الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ فيكتور ليندلوف بدلا من رافائيل فاران الذي خرج المباراة الماضية مصابا.

أخبار متعلقة:
يونايتد يكشف أرقام قمصان لاعبيه الجدد باستثناء أمرابط برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في شهر أغسطس عودة كاملة وليست مؤقتة.. جوني إيفانز إلى مانشستر يونايتد لمدة موسم إنقاذ عاجل.. مانشستر يونايتد يعلن ضم ريجيلون

ويتواجد الرباعي الجديد: ألتاي بايندير – جوني إيفانز – سيرخيو ريجيلون – راسموس هيويلوند، على مقاعد البدلاء، لأول مرة.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر:

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت

الوسط: كريستيان إريكسين – كاسيميرو

أمامهما: أنتوني – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد

الهجوم: أنتوني مارسيال

ويتواجد على دكة البدلاء: ألتاي بايندير – جوني إيفانز – هاري ماجواير – سيرخيو ريجيلون – دانييل جوري – حنبعل المجري – فاكوندو باليستري – أليخاندرو جارناتشو – راسموس هيويلوند

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع برصيد 6 نقاط، فيما يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات.

أرسنال مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر يونايتد
نرشح لكم
كلوب: الضجة حول صلاح لم تغير شيئا.. لم أملك أي شكوك حول التزامه مع ليفربول مشجع لـ تشيلسي يطالب بإبعاد تياجو سيلفا.. والمدافع يرد بشرح تكتيك الفريق سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. والفريق بحاجة للاعب مثله استراحة الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) يونايتد.. نهاية الشوط الأول مباراة كلوب الـ 300.. صلاح يسجل في انتصار ليفربول على أستون فيلا بثلاثية لا يتوقف على أنفيلد.. صلاح يهز شباك أستون فيلا ويقترب من معادلة رقمه القياسي تشكيل أرسنال - جابريال أساسي لأول مرة.. وجيسوس على الدكة أمام مانشستر يونايتد انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) أستون فيلا.. ثلاث نقاط جديدة للريدز
أخر الأخبار
كرة سلة - خسارة أمريكا رغم التأهل.. وإسبانيا حامل اللقب تودع 9 دقيقة | كرة سلة
بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخطف تعادلا متأخرا جديدا أمام كولن 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: الضجة حول صلاح لم تغير شيئا.. لم أملك أي شكوك حول التزامه مع ليفربول 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مشجع لـ تشيلسي يطالب بإبعاد تياجو سيلفا.. والمدافع يرد بشرح تكتيك الفريق 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - هداف الدرجة الثانية يتمم اتفاقه مع غزل المحلة 39 دقيقة | الدرجة الثانية
سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. والفريق بحاجة للاعب مثله 41 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إنيمبا لـ في الجول: الدوري الإفريقي سيضعنا على الخريطة.. الوداد يملك الخبرة ولكن 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول محتوى خطاب المحكمة الرياضية بشأن أزمة بوطيب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول 4 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية