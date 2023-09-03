انتهت الدوري الإنجليزي - ليفربول (3)-(0) أستون فيلا.. ثلاث نقاط جديدة للريدز

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 15:50

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ليفربول ضد أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق74 صلاح يسدد ولكن أعلى العارضة

ق65 نزول جوتا وجاكبو وإليوت بدلا من دياز ونونيز وجونز

ق55 جوووووووول صلاااااااح

ق49 نونيز يهدر صناعة رائعة من محمد صلاح

ق48 أليسون ينقذ هدفا من على خط المرمى برأسية كاش

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39. العارضة تمنع الثالث من نونيز بعد تمريرة من صلاح.

ق27. الهدف الثالث يضيع من جويل ماتيب برأسية بعد عرضية رائعة من أرنولد.

ق22. جووووول الثاني لليفربول عن طريق ماتي كاش بالخطأ في مرماه بعد تمريرة من صلاح لداروين نونيز الذي سدد لترتدت من القائم ومن كاش إلى المرمى.

ق19. تبديل أول اضطراري لأستون فيلا بخروج دييجو كارلوس بسبب الإصابة ودخول ليون بايلي.

ق3. جوووووول أول لليفربول عن طريق سوبوسلاي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

محمد صلاح ليفربول أستون فيلا الدوري الإنجليزي
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