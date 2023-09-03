تشكيل ليفربول - نونيز أساسي لأول مرة.. وماتيب وجوميز يعوضان فان دايك وكوناتي
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 15:13
كتب : FilGoal
يبدأ داروين نونيز مهاجم ليفربول في التشكيل الأساسي لأول مرة في الدوري هذا الموسم.
ويعوض الثنائي جويل ماتيب وجو جوميز غياب كل من فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي.
ويستضيف ليفربول فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل ليفربول الأساسي كالآتي:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جويل ماتيب - جو جوميز - أندرو روبرتسون
الوسط: كورتس جونز - أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوم: لويس دياز - محمد صلاح - داروين نونيز
ويحتل ليفربول المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد فوزين وتعادل في أول ثلاث جولات.
وحقق الريدز فوزا قاتلا في الجولة الثالثة على نيوكاسل بهدفين مقابل هدف واحد.
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