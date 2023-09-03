يونايتد يكشف أرقام قمصان لاعبيه الجدد باستثناء أمرابط

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 14:51

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

كشف مانشستر يونايتد عن أرقام 5 لاعبين جدد في موسم 2023-2024، فيما لم يكشف عن رقم قميص المغربي سفيان أمرابط.

وقع حارس المرمى ألتاي بايندير والثنائي سيرجيو ريجيلون وجوني إيفانز والمغربي سفيان أمرابط في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية.

وكان الهولندي إريك تين هاج مدرب يونايتد قد أوضح أن بايندير وريجيلون وإيفانز ضمن الخيارات المتاحة في قائمة مباراة أرسنال يوم الأحد، بجانب المهاجم راسموس هويلاند بعد تعافيه من الإصابة.

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وكشف يونايتد عبر موقعه عن الرقم الجديد لقميص أليخاندرو جارناتشو أيضا.

وبدأ جارناتشو مسيرته مع يونايتد بالقميص 75، ثم تحول إلى الرقم 49، لكن هذا الموسم سيرتدي الدولي الأرجنتيني القميص رقم 17.

سيرتدي هويلاند القميص رقم 11 وهو الرقم الذي يرتديه أيضًا مع منتخب الدنمارك، لكنه لم يسبق له وأن ارتداه مع الأندية إلا مرة واحدة مع فريق كوبنهاجن تحت 19 عامًا.

أول صفقات اليوم الأخير من سوق الانتقالات، ألتاي بايندير، سيرتدي القميص رقم 1 والذي سبق وأن ارتداه مع فنربخشه منذ موسم 2020-2021 وكذلك مع المنتخب التركي.

أما ريجيلون الذي تعاقد معه يونايتد على سبيل الإعارة من توتنام، سيرتدي القميص رقم 15 الذي لم يسبق وأن ارتداه على مر مسيرته.

بعد توقيع عقد لمدة عام، سيرتدي إيفانز القميص رقم 35، وهو رقم ارتداه سابقًا في يونايتد بعد تصعيده من الأكاديمية، بيد أنه ارتدى أرقام أخرى وهي 4، 23، 6 خلال مسيرته الممتدة منذ 2007 إلى 2014 في أولد ترافورد.

رقم سفيان أمرابط المُعار من فيورنتينا سوف يتم الكشف عنه فور إكمال إجراءات قيده، حسبما ذكر موقع يونايتد.

ويستعد يونايتد لملاقاة أرسنال في قمة الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

مانشستر يونايتد سفيان أمرابط
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