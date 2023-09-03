برونو يحصد جائزة أفضل لاعبي يونايتد في شهر أغسطس

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 14:25

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد وتشيلسي

حصد برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد جائزة أفضل لاعبي الفريق خلال شهر أغسطس.

وتنافس برونو فيرنانديز مع زميليه آرون وان بيساكا وأندري أونانا على الجائزة.

وتفوق البرتغالي في التصويت على الثنائي.

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وعرض يونايتد عبر موقعه ما قدمه الثلاثي خلال أغسطس.

برونو فيرنانديز

أنهى البرتغالي شهره الأول كقائد ليونايتد بطريقة ملهمة، بالفوز بجائزة رجل المباراة عقب الانتصار بنتيجة 3-2 على نوتنجهام فورست.

بالإضافة إلى تسجيل ركلة الجزاء التي حسمت المباراة، صنع فرنانديز هدف التعادل لماركوس راشفورد.

بالنسبة لمبارياته السابقة في أغسطس، تألق البرتغالي الدولي أمام توتنام رغم الهزيمة، كما بدأ الشهر كقائد رسمي لأول مرة، في مباراة انتهت بالفوز بهدف دون رد على ولفرهامبتون.

أندري أونانا

كان الظهور الرسمي الأول للكاميروني مع الفريق بمثابة التغيير الجذري! لأول مرة منذ 12 عامًا، يكون هناك حارس مرمى جديد غير ديفيد دي خيا.

مرتديًا قميصه المفضل رقم 24، بدلاً من القميص رقم 1، خرج أونانا بشباك نظيفة في أول مباراة له أمام ولفرهامبتون، كما حصل أيضًا على جائزة رجل المباراة.

آرون وان-بيساكا

يتعاون آرون بشكل جيد مع الجناح البرازيلي أنتوني، وصنع الهدف الوحيد لزميله الفرنسي رافائيل فاران في الفوز على ولفرهامبتون.

لعب بيساكا 90 دقيقة كاملة من تلك المباراة وفي الفوز يوم السبت على فورست، وفي كلتا المناسبتين حصل على أصوات مشجعي يونايتد ليكون ضمن المراكز الثلاثة الأولى لجائزة رجل المباراة قبل أن يتفوق عليه أونانا وفرنانديز على الترتيب.

مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز أندري أونانا أرون وان بيساكا
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