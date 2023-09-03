كلوب يطالب جماهير ليفربول بالتوقف عن الغناء له

طالب يورجن كلوب مدرب ليفربول جماهيره ناديه بالتوقف عن الغناء له.

وظهر كلوب في أكثر من مناسبة وهو يتذمر من غناء الجماهير له أثناء المباريات.

ونشر موقع ليفربول رسالة كلوب للجماهير والتي جاءت على النحو التالي:

"بروح القدرة على الاختلاف مع الأشخاص الذين تحبهم، أحتاج إلى إعادة النظر في الموضوع الذي أثرته من قبل وهو هتاف الجماهير لي بأغنية خاصة".

"أول شيء يجب أن أقوله هو أنني أحبها للغاية. أن يتم غناء أغنية باسمي من قبل جماهير هذا النادي هو شيء خاص جدا لدرجة أنني لا أستطيع التعبير عن مشاعري بالكلمات، لكنه شرف كان يفوق مخيلتي عندما أصبحت مدربا لليفربول".

"أقول هذا لأنني لا أريد أن يكون هناك أي سوء فهم. أحب أن سماعها وأحب أن يتم غنائها. والأكثر من أي شيء آخر، أشعر بالتواضع لأن المشجعين الذين أحبهم يريدون غنائها عندما يأتون إلى ملعب أنفيلد. مجرد التفكير في الأمر يصيبني بالقشعريرة".

"أحب أن أسمع هذه الأغنية بعد انتهاء المباريات، لكن خلال المباريات، أريد أن يذهب كل الدعم للاعبين. أريدهم أن يشعروا بدعمكم".

"لا يمكنني وصف امتناني للدعم الذي قدمتموه لي منذ لحظة وصولي، لذا سأكون ممتنا للغاية لو تم منح هذه المجموعة من اللاعبين نفس المعاملة".

"أعلم أنه ليس من حقي أن أخبركم متى يجب أن تهتفون بأي أغنية، لكن هذا مجرد طلب مهذب".

ويستعد ليفربول لاستقبال أستون فيلا ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الأحد.

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