ليفربول يكشف موقف لاعبه الجديد من المشاركة ضد أستون فيلا

كشف نادي ليفربول موقف لاعبه الجديد ريان جرافينبيرخ من مواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

أعلن ليفربول يوم الجمعة التعاقد مع ريان جرافينبيرخ قادما من بايرن ميونيخ الألماني بشكل رسمي وبعقد طويل الأمد، قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر ليفربول في بيان: "تدرب ريان مع زملائه الجدد في فريق ليفربول لأول مرة يوم السبت بعد حصوله على تصريح العمل".

وأضاف البيان "الهولندي لن يكون مؤهلا للمشاركة في مباراة الدوري الإنجليزي يوم الأحد مع أستون فيلا مع انتهاء الصفقة بعد الموعد النهائي للتسجيل".

وسيصبح جرافينبيرخ متاحا للمشاركة في ولفرهامبتون عقب فترة التوقف الدولي.

بعد محاولات فاشلة عدة، أنهى ليفربول مشكلة خط الوسط بالفريق وتعاقد مع قطعته الناقصة لكتيبة يورجن كلوب.

وأتم جرافينبيرخ إجراءات الكشف الطبي صباح يوم الجمعة، قبل أن يتم قيده بشكل رسمي قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد في إنجلترا.

الصفقة كلفت ليفربول مبلغ 30 مليون يورو حسب سكاي سبورتس، وذلك بعد عام واحد من انتقاله جرافينبيرخ إلى بايرن ميونيخ قادما من أياكس مقابل 18.5 مليون يورو، وتأتي بعد محاولاد الحمر الفاشلة للتعاقد مع مويسيس كايسيدو وروميو لافيا اللذان حاولا ضمهما، وظفر تشيلسي بخدماتهما.

ويعد جرافينبيرخ هو التدعيم الرابع لـ ليفربول في خط الوسط هذا الصيف بعد التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي من لايبزيج، وأليكسيس ماك أليستر من برايتون، وواتارا إندو من شتوتجارت، وهي كل صفقات الفريق الأحمر.

وقال جرافينبيرخ في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "أنا سعيد جدا. سعيد لإتمام الإجراءات أخيرا وأنني هنا أخيرا".

وأضاف "هذا لأنك إذا نظرت من الخارج فسترى حتما إن ليفربول أحد عمالقة كرة القدم في العالم، والجماهير والملعب وكل شيء رائع، لهذا السبب أنا سعيد بوجودي هنا".

الهولندي أكمل "أتطلع حقا للحظة مشاركتي الأولى في أنفيلد، وسماع هتاف لن تسير وحدك أبدا".

وأتم "سنبدأ الآن بداية جديدة، وسأقدم كل ما لدي لهذا الفريق. أطمح للفوز بالبطولات هنا، وأن أظهر للعالم من نحن، ومن أنا على وجه التحديد".

جرافينبيرخ شارك في 33 مباراة رفقة بايرن ميونيخ خلال الموسم الماضي بمختلف البطولات، سجل فيهم هدفا واحدا، ومنهم ثلاث مباريات فقط كأساسي.

صاحب الـ21 عاما يملك 11 مباراة دولية رفقة منتخب هولندا. سجل فيهم هدفا واحدا.