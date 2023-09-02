هالاند: لقد عدت.. وأنا جائع دائما لتسجيل الأهداف

أكد إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على رغبته الدائمة في إحراز الأهداف، وذلك بعد أن سجل ثلاثية "هاتريك" في فوز فريقه على فولام في الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

وقال هالاند في تصريحات نقلتها بي بي سي: "لقد عدت.. لا توجد مشكلة بالنسبة لي وأنا جائع دائما لتسجيل الأهداف، إنه موسم جديد وأنا مسعد له جيدا".

وأضاف "المباراة بدأت بشكل سيئ بعض الشيء لكننا أنهيناها بطريقة جيدة، وحققنا الفوز بشكل مستحق ودخلنا فترة التوقف الدولي بأربعة انتصارات وبالعلامة الكاملة، وهي بداية جيدة للموسم".

وعن بداية مانشستر سيتي قال: "كل موسم يحدث نفس الشيء هنا، ندخل في الأجواء متأخرا بعض الشيء لأننا نستمر في اللعب حتى آخر مباراة من الموسم لأننا النادي الأفضل".

وأتم تصريحاته "أعتقد أن جوارديولا يفتقدنا ونحن أيضا نفتقده في بعض الأحيان، لذلك نتطلع إلى عودته لنا".

وعاد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي لتسجيل الثلاثيات في الدوري الإنجليزي من جديد وهذه المرة سجل "هاتريك" في شباك فولام.

وواصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على فولام بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة للمسابقة والتي أقيمت في ملعب الاتحاد.

واستمر إيرلينج هالاند في تسجيل الأهداف وسجل ثلاثية من خماسية فريقه، ليصل إلى الهدف السادس على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.