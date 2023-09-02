هاتريك ثالث في السبت الكروي.. فيرجسون يقود برايتون للفوز على نيوكاسل

قاد المهاجم الشاب إيفان فيرجسون فريقه برايتون للفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

وسجل فيرجسون ثلاثية فوز برايتون في المباراة، ليكتب الهاتريك الأول له في الدوري الإنجليزي.

بينما جاء هدف نيوكاسل الوحيد بقدم البديل كالوم ويلسون.

ويعد هاتريك فيرجسون هو الثالث خلال اليوم السبت الكروي في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل سون هيونج مين هاتريك لتوتنام في شباك بيرنلي، وهاتريك إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ضد فولام.

وأصبح فيرجسون رابع أصغر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ الدوري الإنجليزي وهو يبلغ من العمر 18 عاما.

بعد كل من كريس بارت ويليامز، وروبي فاولو ومايكل أوين.

الفوز رفع رصيد برايتون إلى النقطة 9 في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 3 في المركز الـ14.