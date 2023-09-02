بهدف وحيد.. بيراميدز يفوز في ثالث ودياته بمعسكر تركيا

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 21:12

كتب : FilGoal

فيستون ماييلي

حقق بيراميدز الفوز على ألتيندوردو التركي بهدف دون رد في المباراة الودية الثالثة للفريق خلال معسكره في تركيا.

وأقيمت المباراة على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم بها بيراميدز معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وجاء الهدف الوحيد لبيراميدز في الدقيقة 74 من عمر المباراة عن طريق المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي بعد دخوله بديلا لدودو الجباس.

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وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - محمود صابر - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: دودو الجباس

وشهد الشوط الثاني مشاركة سيف جعفر وبلاتي توريه وفيستون ماييلي وعبد الله السعيد.

يذكر أن بيراميدز سبق له خوض مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام ليماسول القبرصي وانتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل، قبل الفوز على فارساك أنطاليا التركي بسبعة أهداف.

بيراميدز الدوري المصري
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