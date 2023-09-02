كاف يكشف قيمة جوائز الدوري الإفريقي وعدد أندية النسخة التالية

تحدث فيرون موسينجو أومبا سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مستقبل بطولة الدوري الإفريقي والجوائز المحتملة.

وقال فيرون في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "البطولة ستضم 24 فريقا اعتبارا من نسختها التالية".

وأضاف "الجوائز سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، لكننا نعلم أنها ستكون قرابة 11 مليون دولار".

وأوضح "هذا لا يزال في إطار العمل ولابد أن يتم مناقشته داخليا ومع الأندية، وهو ما يأتي في المرحلة التالية".

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة في 20 أكتوبر المقبل وحتى 11 نوفمبر 2023.

وستقام مباراة الافتتاح في تنزانيا والتي حُددت سلفا لاستضافة أولى مباريات النسخة الأولى وستكون ضد الأهلي، يوم 20 أكتوبر المقبل.

وسيلتقي الفريقان إيابا يوم 24 أكتوبر المقبل على ملعب الأهلي.

نظام البطولة

ستُلعب بنظام خروج المغلوب، بدءا من ربع النهائي تقام مباريات الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني والإياب على أرض فرق التصنيف الأول.

وبعد ذلك تتحكم القرعة في تحديد باقي المواجهات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي ليصل عدد المباريات الإجمالي إلى 14.

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وجاءت نتائج قرعة البطولة لدور ربع النهائي:

مباراة رقم 1: الأهلي × سيمبا التنزاني

مباراة رقم 2: الترجي التونسي × مازيمبي التونسي

مباراة رقم 3: إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي

مباراة رقم 4: بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوبي

مباريات نصف النهائي:

الفائز من (الأهلي × سيمبا التنزاني) × الفائز من (بترو أتلتيكو الأنجولي × صنداونز الجنوبي)

الفائز من (الترجي التونسي × مازيمبي التونسي) × الفائز من (إنييمبا النيجيري × الوداد المغربي)

النهائي

يقام الذهاب 5 نوفمبر 2023 والإياب يوم 11 نوفمبر 2023