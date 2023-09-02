"لم أرَ حقيبة أموال تسجل هدفا".. نوتنجهام يحسم دربي الصفقات ويكمل مسلسل انحدار تشيلسي

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

أنتوني إيلانجا

فريق أجرى 12 صفقة مقابل 464 مليون يورو تقريبا، أمام فريق أبرم 14 صفقة مقابل قرابة 126 مليون يورو.. النتيجة؟ 1-0 للأخير.

نوتنجهام فورست يذيق تشيلسي خسارة جديدة على ملعبه ستامفورد بريدج، بهدف دون رد سجله أنتوني إيلانجا الوافد من مانشستر يونايتد، في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

وبذلك حقق نوتنجهام فوزه الأول على تشيلسي منذ يناير 1997، أي منذ أكثر من 26 عاما.

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وأعلن نوتنجهام فورست عن 6 تعاقدات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات -أمس الجمعة- وهم إبراهيما سانجاري وديفوك أوريجي و أوسيدياس فلاكديموس ونيكولاس دومينيجيز وكالوم هودسون أودوي ونونو تافاريس، لم يشارك منهم سوى الأخير بديلا في الدقيقة 72.

شوط ما قبل الكارثة

حاول إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي بتسديدة في الدقيقة 2 ولكنها اصطدمت بدفاعات نوتنجهام.

وفي الدقيقة 16 سدد كونور جالاجر لاعب وسط البلوز على حدود المنطقة، ولكنها مرت بجوار القائم.

الرد الأخطر أتى في الدقيقة 31 بواسطة تايو أونيي بتسديدة من لمسة واحدة، ولكنها أيضا مرت بجوار القائم.

وسدد بن تشيلويل ظهير تشيلسي في الدقيقة 37 من ركلة حرة، ولكنها ارتدت من الحائط البشري.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول غادر دانيلو مصابا، ليأتي السويدي أنتوني إيلانجا بدلا منه.

بديل ذهبي

في الدقيقة 48 مباشرة، سجل إيلانجا هدف الفوز بعد تمريرة رائعة من النيجيري أونيي، ليسدد في أسفل الزاوية اليمنى لشباك الحارس الإسباني روبرت سانشيز.

وتحرك ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي في الدقيقة 62 بتبديلين، حيث أشرك كول بالمر الوافد الجديد من مانشستر سيتي بدلا من كونور جالاجر، فيما حل نوني مادويكي بدلا من بن تشيلويل.

وفي الدقيقة 65 أتى كريس وود بدلا من أونيي في صفوف نوتنجهام، وبإصابة سيرج أورييه في الدقيقة 72، حل الأرجنتيني جونزالو مونتييل بدلا منه،ـ وأتى نونو تافاريز وشيخو كوياتي بدلا من أوريل مانجالا وأولا أينا.

على الجانب الآخر حل ميكايلو مودريك وإيان ماتسين بدلا من مويسيس كايسيدو ومالو جوستو في الدقيقة 77.

وكاد نيكولاس جاكسون أن يسجل التعادل في الدقيقة 84 أمام المرمى الخالي، ولكن تسديدته حلقت فوق العارضة.

في النهاية كاد إيلانجا يسجل الثاني في الدقيقة 95، ولكن سانشيز تصدى، فيما حاول سترلينج في آخر كرة للبلوز، ولكنها مرت بجوار القائم.

مأساة تشيلسي مستمرة، إذ تجمد رصيده عند 4 نقاط من 4 مباريات في المركز الحادي عشر، وحتى الآن لا يزال يوهان كرويف أسطورة الكرة الهولندية على حق حين قال: "أنا لم أرَ حقيبة من الأموال تسجل هدفا". فالشراء وحده لا يكفي.

أما نوتنجهام فقد رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، حيث خسر مباراتين أمام أرسنال ومانشستر يونايتد.

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