جن جنون الكوري.. سون يسجل هاتريك ويتخطى رونالدو ودروجبا في الدوري الإنجليزي

جن جنون الكوري الجنوبي سون هيونج مين وقاد فريقه توتنام للفوز على بيرنلي بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل سون هيونج مين قائد توتنام 3 أهداف "هاتريك" في المباراة، ليتخطى أرقام الكثير من نجوم الدوري الإنجليزي السابقين.

ووصل سون للهاتريك رقم 4 في مسيرته بالدوري الإنجليزي متخطيا كل من كريستيانو رونالدو وديديه دروجبا وفرانك لامبارد ونيكولا أنيلكا وإيمانويل أديبايور وروبي كين وجاريث بيل.

كما وصل للهدف رقم 106 في الدوري الإنجليزي متخطيا أيضا رونالدو (103 هدفا) ودروجبا (104 هدفا).

الفوز رفع رصيد توتنام إلى النقطة 10 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

وبفارق الأهداف عن وست هام صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته.

واستمر بيرنلي دون نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وبخلاف هاتريك سون سجل لـ توتنام كل من جيمس ماديسون وكريستيان روميرو.

بينما سجل ثنائية بيرنلي كل من جوش براونهيل وليلي فوستر.