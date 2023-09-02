العلامة الكاملة بـ"هاتريك" هالاند.. مانشستر سيتي يهزم فولام بخماسية

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 19:03

كتب : FilGoal

هالاند - مانشستر سيتي ضد فولام

عاد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي لتسجيل الثلاثيات في الدوري الإنجليزي من جديد وهذه المرة سجل "هاتريك" في شباك فولام.

وواصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على فولام بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة للمسابقة والتي أقيمت في ملعب الاتحاد.

واستمر إيرلينج هالاند في تسجيل الأهداف وسجل ثلاثية من خماسية فريقه، ليصل إلى الهدف السادس على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

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ويعد الهاتريك هو الخامس لـ هالاند في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، والأول له هذ الموسم.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 12 في الصدارة بالعلامة الكاملة، وتوقف رصيد فولام عند النقطة 4 في المركز الـ13.

رباعية مانشستر سيتي سجلها كل من هالاند هدفين، وهدف لكل من ناثان أكي وخوليان ألفاريز.

واستمر غياب جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للمباراة الثانية على التوالي بسبب خضوعه لعملية جراحية في الظهر، وتولى إدارة الفريق مساعده خوانما ليو.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي مشاركة الوافد الجديد، البلجيكي جيرمي دوكو.

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وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 31 عن طريق الأرجنتيني خوليان ألفاريز بصناعة من هالاند.

لكن فولام رد سريعا بهدف التعادل بقدم المدافع تيم ريم في الدقيقة 33 بعد ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ناثان أكي هدف مانشستر سيتي الثاني بضربة رأسية بعد ركنية نفذها فيل فودين.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة والتأكد من عدم وجود حالة تسلل على مانويل أكانجي الذي تداخل في الكرة، ليؤكد الحكم على احتساب الهدف وينتهي الشوط بتقدم مانشستر سيتي.

في الشوط الثاني أضاف هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 بعد انفراد بالمرمى من تمريرة ألفاريز.

وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد عرقلة ألفاريز.

وتقدم هالاند لتسديد الركلة وسجل منها هدفه الثاني والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل هالاند الهدف الخامس بعد عرضية أرضية رائعة من البديل سيرخيو جوميز، ليصل إلى الهاتريك وتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف.

مانشستر سيتي هالاند فولام الدوري الإنجليزي
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