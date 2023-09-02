العلامة الكاملة بـ"هاتريك" هالاند.. مانشستر سيتي يهزم فولام بخماسية

عاد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي لتسجيل الثلاثيات في الدوري الإنجليزي من جديد وهذه المرة سجل "هاتريك" في شباك فولام.

وواصل مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على فولام بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة للمسابقة والتي أقيمت في ملعب الاتحاد.

واستمر إيرلينج هالاند في تسجيل الأهداف وسجل ثلاثية من خماسية فريقه، ليصل إلى الهدف السادس على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.

ويعد الهاتريك هو الخامس لـ هالاند في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، والأول له هذ الموسم.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 12 في الصدارة بالعلامة الكاملة، وتوقف رصيد فولام عند النقطة 4 في المركز الـ13.

رباعية مانشستر سيتي سجلها كل من هالاند هدفين، وهدف لكل من ناثان أكي وخوليان ألفاريز.

واستمر غياب جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي للمباراة الثانية على التوالي بسبب خضوعه لعملية جراحية في الظهر، وتولى إدارة الفريق مساعده خوانما ليو.

وشهد تشكيل مانشستر سيتي الأساسي مشاركة الوافد الجديد، البلجيكي جيرمي دوكو.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 31 عن طريق الأرجنتيني خوليان ألفاريز بصناعة من هالاند.

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Goal!



It's been coming! Erling Haaland picks out Julián Álvarez to put Man City 1-0 up.



After a VAR check the goal is given. #beINPL #MCIFUL 🔵🏡 pic.twitter.com/yGLMw3s1P1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023

لكن فولام رد سريعا بهدف التعادل بقدم المدافع تيم ريم في الدقيقة 33 بعد ركلة ركنية.

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Goal!



Fulham are level! Tim Ream with the tap in. Two minutes and one second between the two goals. Crazy! pic.twitter.com/mOC98oTVqV — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ناثان أكي هدف مانشستر سيتي الثاني بضربة رأسية بعد ركنية نفذها فيل فودين.

وتوقف اللعب لمراجعة اللعبة والتأكد من عدم وجود حالة تسلل على مانويل أكانجي الذي تداخل في الكرة، ليؤكد الحكم على احتساب الهدف وينتهي الشوط بتقدم مانشستر سيتي.

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"It's one of the most ridiculous decisions in the history of VAR!" 😠😠😠@richardajkeys and Andy Gray cast their eye over that controversal offside decision at Manchester City. #beINPL #MCIFUL 🔵 pic.twitter.com/cq8hyon3gu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 2, 2023

في الشوط الثاني أضاف هالاند الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 بعد انفراد بالمرمى من تمريرة ألفاريز.

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وحصل مانشستر سيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 67 بعد عرقلة ألفاريز.

وتقدم هالاند لتسديد الركلة وسجل منها هدفه الثاني والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل هالاند الهدف الخامس بعد عرضية أرضية رائعة من البديل سيرخيو جوميز، ليصل إلى الهاتريك وتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بخماسية مقابل هدف.