لأجل انتخابات الزمالك.. استقالة حسام المندوه من رئاسة نادي دياموند

أعلن نادي دياموند عن استقالة حسام المندوه الحسيني من منصب رئيس النادي.

وجاء ذلك استعدادا منه لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة.

ووفقا لبيان النادي، تنص المادة 30 من اللائحة الاسترشادية التي ستقام عليها انتخابات نادي الزمالك، أنه لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة للأندية.

كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وناد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.

ويعد العضو مستقيلًا من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد تحقق أي من حالات الجمع المشار إليها.

موعد انتخابات الزمالك

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك موعد إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي.

وحددت اللجنة يوم 20 أكتوبر للدعوى لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي طبقا للوائح والقوانين المتبعة.

وسيتم فتح باب الترشيح للانتخابات بكافة مقاعد مجلس الإدارة خلال الفترة ما بين 4 إلى 10 سبتمبر منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

وستسمر اللجنة في أداء عملها حتى انتهاء الجمعية العمومية وتسليم النادي للمجلس الجديد.

ماذا حدث؟

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تقدمه باستقالته في 19 أغسطس، وبالتالي تنص اللائحة على تشكيل لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي.

واستقال الثلاثي، محمود خالد القائم بأعمال المدير التنفيذي في نادي الزمالك وكذلك إيهاب خضر القائم بأعمال المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك.

بالتالي أعلنت وزارة الشباب والرياضة تعيين لجنة من مدير مالي ومدير تنفيذي ومدير نشاط رياضي لتسيير أمور نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

وفي 21 أغسطس تقرر أن يتولى حسن موسى منصب المدير التنفيذي، رفقة أحمد فؤاد الوطن المدير المالي الجديد وأيمن عبد المنعم مدير النشاط الرياضي، قبل صدور قرار 27 أغسطس بتغيير المدير التنفيذي وتعيين عماد البناني.

وتولى عماد البناني رئاسة اللجنة بمقتضى القرار، بدلا من حسن موسى في منصب المدير التنفيذي.

فيما يستمر أحمد فؤاد الوطن في منصبه كمدير مالي، ويبقى أيمن عبد المنعم في موقعه كمدير للنشاط الرياضي.