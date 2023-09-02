ميمي عبد الرازق لـ في الجول: ضممت لاعبين "جعانين كرة" في الداخلية

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 18:08

كتب : عمرو نبيل

ميمي عبد الرازق - المصري

كشف ميمي عبد الرازق المدير الفني لـ الداخلية تكوين فريق جديد للمشاركة الموسم المقبل في الدوري المصري.

وأتم الداخلية ما يزيد عن 20 صفقة حتى الآن تدعيما لصفوفه للموسم المقبل.

وقال ميمي عبد الرازق لـ FilGoal.com: "ضممت لاعبين (جعانين كرة) في الداخلية، أكوّن فريقا جديدا وهناك عناصر خبرة في الفريق مثل محمد نجيب المستمر معي لأنه قائد في الملعب وغرفة الملابس".

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وأضاف "ضممنا أيضا أشرف العفلي لاعب النجم الساحلي السابق وهو إضافة كبيرة للداخلية".

وأكمل "ينقصنا مهاجم هداف ولاعب خط وسط وتكتمل صفوف الفريق".

وأعلن خالد قمر مهاجم منتخب مصر السابق فسخ تعاقده مع الداخلية في وقت سابق اليوم السبت. (طالع التفاصيل)

وأشار "المباريات الودية أظهرت بعض الأخطاء وسأعمل على علاجها الفترة المقبلة".

وأتم "سنقيم معسكرا في الأسكندرية وسنخوض خلاله مباريات ضد سموحة وفيوتشر وراية استعدادا للدوري".

وخاض الفريق 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، تعادل مع إنبي والنصر بنتيجة 1-1، وفاز على حرس الحدود 1-0.

وأفلت الداخلية من الهبوط في الجولة الأخيرة الموسم المنقضي بالفوز بنتيجة 4-2 على أسوان.

ميمي عبد الرازق الداخلية الدوري المصري
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