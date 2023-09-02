بعد 10 أيام فقط.. خالد قمر يعلن فسخ تعاقده مع الداخلية

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 16:32

كتب : عمرو نبيل

خالد قمر - الداخلية

أعلن خالد قمر فسخ تعاقده مع نادي الداخلية عقب أيام قليلة من انضمامه.

خالد قمر

النادي : لاعب حر

الداخلية

وكتب قمر عبر حسابه على "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء تم فسخ تعاقدي مع نادي الداخلية، وربنا يكرمني في القادم".

وانضم قمر للداخلية منذ 10 أيام فقط في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين.

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وكان الداخلية التجربة التاسعة لقمر في الدوري المصري بعدما لعب مع طنطا واتحاد الشرطة والزمالك والاتحاد والإنتاج الحربي والجونة وطلائع الجيش وسموحة، لكنها لم تستمر.

المهاجم الدولي البالغ 35 عاما يمتلك 74 هدفا في الدوري المصري ويعد ثاني أفضل الهدافين الحاليين في المسابقة بعد أحمد علي كامل صاحب الـ 94 هدفا.

وفي الموسم الأخير سجل 3 أهداف بقميص طلائع الجيش في 19 مباراة وصنع هدفين.

وضم الداخلية حتى الآن 22 لاعبا في صفوفه أغلبهم على سبيل الإعارة تدعيما لصفوف الفريق لبداية الموسم المقبل.

خالد قمر الداخلية
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