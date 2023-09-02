البداية الأسوأ منذ 19 عاما.. إيفرتون يتعادل مع شيفيلد

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

إيفرتون - شيفيلد

واصل إيفرتون بدايته السيئة في الدوري الإنجليزي وفشل في تحقيق الفوز للجولة الرابعة على التوالي بعدما تعادل مع شيفيلد يونايتد بهدفين لكل فريق.

وتعادل إيفرتون خارج ملعبه مع شيفيلد ليحصل على أول نقطة له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسبق وخسر إيفرتون في أول 3 جولات من الدوري الإنجليزي أمام كل من فولام وأستون فيلا وولفرهامبتون.

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بداية إيفرتون المخيبة تخطت انطلاقته في الدوري الموسم الماضي عندما حقق نقطتين من أول 4 جولات بخسارتين وتعادلين.

وهي أسوأ بداية لإيفرتون في الدوري الإنجليزي منذ 19 عاما، بالتحديد في موسم 1994-1995.

إيفرتون في المباراة تقدم في الدقيقة 14 عن طريق عبد الله دوكوري، ثم تعادل شيفيلد في الدقيقة 33 عن طريق الوافد الجديد أرشر.

وقبل نهاية الشوط سجل شيفيلد الهدف الثاني بتسديدة من أرشر اصطدمت في القائم وارتدت في جسد الحارس بيكفورد وسكنت الشباك الزرقاء.

لكن إيفرتون نجح في تسجيل التعادل في الدقيقة 55 عن طريق دانجوما.

وكان إيفرتون قريبا من تلقي الخسارة في الدقيقة الأخيرة إلا أن جوردان بيكفورد تألق وتصدى بشكل خرافي لفرصة ثنائية.

ويلعب إيفرتون في الجولة الخامسة بعد التوقف الدولي ضد أرسنال يوم 19 سبتمبر الجاري.

إيفرتون الدوري الإنجليزي شيفيلد
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