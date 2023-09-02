كاف يحدد موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 16:26
كتب : FilGoal
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراة الجيش الرواندي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي بيراميدز مع الجيش الرواندي في دور الـ 32 من البطولة.
وحدد كاف يوم يوم 17 سبتمبر المقبل لخوض مباراة الذهاب والتي ستقام على ملعب كيجالي بيليه.
وتأهل الجيش الرواندي لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على جاديتكا الصومالي بنتيجة إجمالية 3-1.
ويشارك بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد إنهاء الدوري في المركز الثاني بالموسم الماضي.
ويقيم بيراميدز حاليا معسكره الإعدادي في تركيا استعدادا للموسم الجديد.
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