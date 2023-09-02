تشكيل تشيلسي – لا تغييرات أمام نوتينجهام فورست.. والصفقة الجديدة على الدكة

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن تشيلسي ريس جيمس وكايرني تشوكويميكا وبينوا بادياشيلي وأرماندو برويا وماركوس بينتيلي وتريفو شالوبا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو بداعي الإصابة، فيما يغيب الوافد الجديد روميو لافيا بسبب عدم الجاهزية.

ويبدأ مويسيس كايسيدو، الوافد من برايتون والأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، مباراته الأساسية الثانية مع تشيلسي.

فيما يظهر كول بالمر للمرة الأولى على مقاعد بدلاء البلوز بعد انضمامه من مانشستر سيتي.

ويدخل بوتشيتينو مباراة نوتينجهام فورست بدون تغيير عن تشكيل مواجهة لوتون تاون في الجولة الثالثة.

إنزو فيرنانديز يقود خط الوسط ورحيم سترلينج بجانب جاكسون بالهجوم.. وغياب روميو لافيا ظهور التعاقد الجديد كول بالمر لأول مرة على مقاعد البدلاء#السبت_الكروي pic.twitter.com/3UQp1E7nPv — FilGoal (@FilGoal) September 2, 2023

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: مالو جوستو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر - مويسيس كايسيدو - بن تشيلويل

خط الهجوم: رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون

البدلاء: لوكاس بيرجستروم - مارك كوكوريا - إيان ماتسين - ليسلي أوجوتشوكو – كول بالمر - نوني مادويكي – ميخالو مودريك – ديفيد واشنجتون- جورجي بيتروفيتش.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد نوتينجهام في المركز 14 برصيد 3 نقاط.