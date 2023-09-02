تشكيل تشيلسي – لا تغييرات أمام نوتينجهام فورست.. والصفقة الجديدة على الدكة

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

تشيلسي

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نوتينجهام فورست في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب عن تشيلسي ريس جيمس وكايرني تشوكويميكا وبينوا بادياشيلي وأرماندو برويا وماركوس بينتيلي وتريفو شالوبا وويسلي فوفانا وكريستوفر نكونكو بداعي الإصابة، فيما يغيب الوافد الجديد روميو لافيا بسبب عدم الجاهزية.

ويبدأ مويسيس كايسيدو، الوافد من برايتون والأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي، مباراته الأساسية الثانية مع تشيلسي.

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فيما يظهر كول بالمر للمرة الأولى على مقاعد بدلاء البلوز بعد انضمامه من مانشستر سيتي.

ويدخل بوتشيتينو مباراة نوتينجهام فورست بدون تغيير عن تشكيل مواجهة لوتون تاون في الجولة الثالثة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: مالو جوستو - إنزو فيرنانديز - كونور جالاجر - مويسيس كايسيدو - بن تشيلويل

خط الهجوم: رحيم سترلينج - نيكولاس جاكسون

البدلاء: لوكاس بيرجستروم - مارك كوكوريا - إيان ماتسين - ليسلي أوجوتشوكو – كول بالمر - نوني مادويكي – ميخالو مودريك – ديفيد واشنجتون- جورجي بيتروفيتش.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد نوتينجهام في المركز 14 برصيد 3 نقاط.

تشيلسي الدوري الانجليزي
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