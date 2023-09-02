تشكيل مانشستر سيتي - دوكو أساسي لأول مرة أمام فولام.. ومفاجآت عديدة

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو

يظهر البلجيكي جيريمي دوكو لأول مرة بقميص مانشستر سيتي منذ انضمامه لصفوف الفريق في مواجهة فولام في الجولة الرابعة.

ويحل سيتي ضيفا على فولام في ملعب كرافين كوتيدج في الخامسة مساءً.

ويغيب جاك جريليش على قائمة المباراة رفقة جون ستونز وكيفين دي بروين.

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ويبدأ فيل فودين في الوسط، ويعود مانويل أكانجي للتشكيل الأساسي على حساب الكرواتي يوشكو جفارديول.

ويظهر البرتغالي ماتيوس نونيز بعد انضمامه بـ 24 ساعة على مقاعد كتيبة بيب جوارديولا.

وجاء تشكيل سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – مانويل أكانجي – ناثان أكي

الوسط: رودري – ماتيو كوفاسيتش – فيل فودين

الهجوم: جيريمي دوكو – إرلينج هالاند – خوليان ألفاريز

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على مقاعد البدلاء: أورتيجا مورينو – سكوت كارسون – كالفين فيليبس – بيرناردو سيلفا – سيرجيو جوميز – يوشكو جفارديول – ماتيوس نونيز – أوسكار بوب – ريكو لويس.

ويحتل مانشستر سيتي وصافة الترتيب بشكل مؤقت برصيد 9 نقاط من أول 3 مباريات.

بينما يحتل فولام المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط.

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