تغريدة – "كريستيانو مصطفى".. ماذا قال جمهور نانت عن مصطفى محمد

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 15:30

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

يتألق مصطفى محمد بقميص نانت الفرنسي وارتقى لصدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعدما وصل لهدفه الرابع.

الدولي المصري سجل أمس الجمعة، ضد مارسيليا في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاح الجولة الرابعة.

وأصبح الدولي المصري أول لاعب يسجل 4 أهداف في أول 4 جولات لنانت منذ موسم 1995-96.

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يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بصفوف نانت بنسبة 82% متفوقا على زملائه. (طالع التفاصيل)

فماذا قال جمهور نانت عن تألق مصطفى بقميص الكناري؟

إليكم أبرز التغريدات.

"لافتات المهاجم وسعادته. هذا ما توقعته منه الموسم الماضي. بعد موسم كان محبطا بعض الشيء بالنسبة له. أتمنى له الأفضل".

"إنه كريستيانو مصطفى الذي انضم لنا منذ بداية الموسم".

"هذا الهدف سيغلق الكثير من الأفواه والأفواه الكبيرة".

"المشجعون انتقدوه الموسم الماضي، كما قالوا الموسم الماضي إنه لاعب مولدوفي آخر. ضعه في منطقة الجزاء ومرر له الكرة، وسيقوم بالباقي للتسجيل".

"مصطفى محمد سجل هدفا رائعا كي تراه أكثر من مرة، لكن لن يحظى بتقدير لأنه يلعب في نانت".

"فارق كبير بين مصطفى محمد الموسم الماضي والحالي".

"مصطفى محمد سيكون ضمن أفضل 3 هدافين للدوري الفرنسي هذا الموسم 2023-24".

مصطفى محمد الدوري الفرنسي نانت
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