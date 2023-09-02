تغريدة – "كريستيانو مصطفى".. ماذا قال جمهور نانت عن مصطفى محمد

يتألق مصطفى محمد بقميص نانت الفرنسي وارتقى لصدارة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي بعدما وصل لهدفه الرابع.

الدولي المصري سجل أمس الجمعة، ضد مارسيليا في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاح الجولة الرابعة.

وأصبح الدولي المصري أول لاعب يسجل 4 أهداف في أول 4 جولات لنانت منذ موسم 1995-96.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بصفوف نانت بنسبة 82% متفوقا على زملائه. (طالع التفاصيل)

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المصري مصطفى محمد يواصل التألق ويحرز هدفه الرابع هذا الموسم مع نانت ⚽️🔥🇪🇬#الدوري_الفرنسي pic.twitter.com/JVK0O0dT7F — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 1, 2023

فماذا قال جمهور نانت عن تألق مصطفى بقميص الكناري؟

إليكم أبرز التغريدات.

"لافتات المهاجم وسعادته. هذا ما توقعته منه الموسم الماضي. بعد موسم كان محبطا بعض الشيء بالنسبة له. أتمنى له الأفضل".

Les gestes et la joie du buteur. C'est ça que j'attendais de lui l'année dernière. Quelle a dû être frustrante pour lui sa saison passée. Je lui souhaite le meilleur pour celle-ci. Go @mmostafa_11 — Bisounours grognon (@ploq44) September 2, 2023

"إنه كريستيانو مصطفى الذي انضم لنا منذ بداية الموسم".

C’est Cristiano mostafa mèche blonde que l’on a en début de saison 🏹 — •Il=majo• ♔🪄 (@ElMathmajo) September 1, 2023

"هذا الهدف سيغلق الكثير من الأفواه والأفواه الكبيرة".

Il va fermer beaucoup de bouches et de grandes gueules celui là 🥰🥰🥰🥰 — ndiawar diongue (@ndiawzo2) September 1, 2023

"المشجعون انتقدوه الموسم الماضي، كما قالوا الموسم الماضي إنه لاعب مولدوفي آخر. ضعه في منطقة الجزاء ومرر له الكرة، وسيقوم بالباقي للتسجيل".

Les gestes et la joie du buteur. C'est ça que j'attendais de lui l'année dernière. Quelle a dû être frustrante pour lui sa saison passée. Je lui souhaite le meilleur pour celle-ci. Go @mmostafa_11 — Bisounours grognon (@ploq44) September 2, 2023

"مصطفى محمد سجل هدفا رائعا كي تراه أكثر من مرة، لكن لن يحظى بتقدير لأنه يلعب في نانت".

Mostafa Mohamed marque un but aussi beau voir plus mais aucun crédit Prcq qu’il joue a nantes 🤷‍♂️🤷‍♂️ — KANUKULE (@GodardEliot) September 2, 2023

"فارق كبير بين مصطفى محمد الموسم الماضي والحالي".

Mostafa Mohamed c'est le jour et la nuit entre la saison dernière et cette saison. — Thomas Bossard (@ThomasBOSSARD1) September 2, 2023

"مصطفى محمد سيكون ضمن أفضل 3 هدافين للدوري الفرنسي هذا الموسم 2023-24".