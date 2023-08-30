مصطفى محمد "كناري" الشهر في نانت

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 - 17:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - موناكو

حصد مصطفى محمد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس لفريق نانت الفرنسي.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وتفوق الهداف المصري بنسبة 82.04% في صدارة قائمة المرشحين متفوقا على ثلاثي الفريق.

وبدأ مصطفى الموسم بطريقة مثالية بتسجيل 3 أهداف في أول 3 مباريات ضد تولوز وموناكو.

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وأشار النادي إلى تقديم الجائزة للاعب قبل مباراة الفريق ضد مارسيليا والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في العاشرة مساءً لحساب الجولة الرابعة.

وتنافس مصطفى على الجائزة مع الثلاثي بيدرو شيريفيا ودوجلاس أوجوستو ورونيل بيير جابرييل.

ويطلق على جائزة أفضل لاعب في الشهر في نادي نانت لقب "كناري" نسبة إلى لقب النادي الفرنسي.

وكان مصطفى محمد قد ترشح في أكثر من مرة الموسم الماضي لجائزة لاعب الشهر، وحصدها مرة واحدة عن شهر سبتمبر.

ويتواجد مصطفى محمد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 3 أهداف، وبفارق هدف عن وسام بن يدر نجم موناكو.

وفي مباراة موناكو وصل مصطفى محمد للثنائية الرابعة له في مسيرته مع الأندية الأوروبية (3 مع جالاتاسراي التركي - 1 مع نانت الفرنسي).

كما أصبح أول لاعب يسجل ثنائية لنانت في الدوري الفرنسي منذ موسيس سيمون في أبريل 2022.

ولأول مرة يسجل نانت 3 أهداف في مباراة واحدة بالدوري الفرنسي منذ 15 يناير 2023 ضد مونبييليه.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
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