سلة – فارق 23 نقطة.. جنوب السودان يفوز على أنجولا ويضع قدما في أولمبياد باريس

الحلم يتأجل.. مصر تخسر من نيوزيلندا في كأس العالم للسلة وتنتظر الملحق العالمي المؤهل للأولمبياد

انتهت كأس العالم - نيوزلندا (88)-(86) مصر

سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: الرياضي اللبناني اعتذر عن عدم المشاركة في البطولة العربية

انتهت كأس العالم للسلة - جنوب السودان (101) - (78) أنجولا.. فارق 23 نقطة

مواعيد مباريات السبت 2 سبتمبر - مواجهة مصيرية لمصر بـ كأس العالم للسلة.. والدوريات الأوروبية

كرة سلة - حظوظ مصر في التأهل المباشر إلى الأولمبياد.. وموقف الملحق العالمي

كرة سلة - ضمان الملحق العالمي على الأقل.. مصر تجتاز الأردن نحو حلم أولمبياد باريس 2024

انتهت في كأس العالم لكرة السلة - مصر (85)-(69) الأردن.. خطوة نحو الأولمبياد