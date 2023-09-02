سلة – فارق 23 نقطة.. جنوب السودان يفوز على أنجولا ويضع قدما في أولمبياد باريس

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 13:29

كتب : FilGoal

جنوب السودان- أنجولا-سلة

حقق منتخب جنوب السودان فوزا عريضا على حساب منتخب أنجولا في كأس العالم لكرة السلة.

وفاز منتخب جنوب السودان على أنجولا بنتيجة 101-78 في ختام الجولة الترتيبية لكأس العالم.

وانتهت نتيجة الربع الأول بفوز منتخب السودان على أنجولا بنتيجة 30-16.

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فيما حسم منتخب جنوب السودان نتيجة الربع الثاني 60-41.

وانتهت نتيجة الربع الثالث بتقدم منتخب جنوب السودان على أنجولا 67-52.

ووسع منتخب جنوب السودان الفارق في الربع الرابع إلى 23 نقطة ليفوز بنتيجة المباراة 101-78.

بهذه النتيجة وضع منتخب جنوب السودان قدما في أولمبياد باريس 2024 في انتظار نتيجة مباراة مصر أمام نيوزيلاندا.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على نيوزيلاندا بفارق 23 نقطة أو اكثر لخطف بطاقة التاهل المباشرة لأولمبياد باريس.

للاطلاع على حظوظ وفرص مصر للتأهل إلى أولمبياد باريس اضغط هنا.

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