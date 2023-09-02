قبل قرعة الدوري الإفريقي.. إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 12:47

كتب : FilGoal

الزمالك - بترو أتليتكو

تعرض نادي بترو أتليتكو لعقوبة الإيقاف لمدة عامين ضمن مجموعة من العقوبات صادق عليها الاتحاد الأنجولي لكرة القدم بسبب شبهة فساد.

وأعلن الاتحاد الأنجولي لكرة القدم إيقاف بترو أتليتكو لمدة عامين وكذلك هبوط نادي كابو سكورب ونادي أكاديميكا دو لوبيتو.

في المقابل أعلن بترو أتليتكو عن تقدمه باستئناف عقب العقوبة الموقعة عليها بالايقاف عن أي نشاط رياضي لمدة عامين.

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وأعرب بترو أتليتكو في بيان رسمي عن استيائه من العقوبة موضحا أن القرار جاء قاسيا وأنه سيقدم استئنافا خلال الساعات المقبلة.

لا يتوفر وصف.

وجاء قرار إيقاف بترو أتلتيكو قبل ساعات من موعد إجراء قرعة النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق موعد وتفاصيل قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وتقام قرعة النسخة الأولى من الدوري الإفريقي، اليوم السبت الموافق 2 سبتمبر بالقاهرة.

وأكد كاف على أن البطولة ستشهد مشاركة أندية: الأهلي (مصر) والترجي (تونس) والوداد (المغرب) وصن داونز (جنوب إفريقيا) وسيمبا (تنزانيا) وبترو أتليتكو (أنجولا) وأنيمبا (نيجيريا) ومازيمبي (الكونغو).

وكان مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قال في وقت سابق لـ FilGoal.com: "حددنا يوم السبت الموافق 2 سبتمبر موعدا لقرعة الدوري الإفريقي في نسخته الأولى".

وأضاف "التوقيت المبدئي لبداية القرعة: السابعة مساءً".

وسبق أن كشف مصدر من كاف لـ FilGoal.com في وقت سابق قائلا: "البطولة ستقام بين 20 أكتوبر و11 نوفمبر المقبلين، وهناك نية للجنة المنظمة لإقامة مباراة الافتتاح في تنزانيا".

وأشار إلى أن الفريق ستقسم لتصنيفين، حيث تلتقي فرق التصنيف الأول مع الثاني في ربع النهائي وهي كالتالي:

التصنيف الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي - صنداونز الجنوب إفريقي.

التصنيف الثاني: مازيمبي الكونغولي - بترو أتليتكو الأنجولي - سيمبا التنزاني - إنيمبا النيجيري.

وأتم "البطولة ستُلعب بنظام خروج المغلوب، بدءا من ربع النهائي تقام مباريات الذهاب على أرض فرق التصنيف الثاني والإياب على أرض فرق التصنيف الأول، وبعد ذلك تتحكم القرعة في تحديد باقي المواجهات التي ستقام بنظام الذهاب والإياب حتى النهائي ليصل عدد المباريات الإجمالي إلى 14".

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