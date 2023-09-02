انتهت كأس العالم - نيوزلندا (88)-(86) مصر

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 11:55

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشر لمباراة مصر ضد نيوزلندا في كأس العالم لكرة السلة.

من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024 يحتاج منتخب مصر للفوز على نيوزلندا مع خسارة جنوب السودان من أنجولا أو فوز مصر بفارق أكبر وفي حالة حقق المنتخبان الفوز بنفس الفارق تتأهل مصر.

نهاية المباراة بفوز نيوزلندا 88-86.

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ق2.31. ثلاااثيية وتقدم مصري أخيرا.. 83-82.

ق3.14 الفارق يتقلص وثلاث دقائق نارية متبقية.. 82-80 لصالح نيوزلندا.

نهاية الربع الثالث بنتيجة 68-61 لصالح نيوزلندا.. منتخب مصر بحاجة إلى الفوز بفارق 23 نقطة في الربع الأخير للتأهل إلى الأولمبياد.

ق5.21. الفارق يتصلق وتقدم نيوزلندا حتى الآن 53-48.

ق6.34 الفارق 9 نقاط لصالح نيوزلندا..44-53.

نهاية النصف الأول لتقدم نيوزلندا 47-35.. النتائج الحالية تؤهل جنوب السودان المتقدمة على أنجولا 67-50.

ق1.22 الفارق يتسع من جديد لصال نيوزلندا.. 35-42.

ق2.19 الفارق يتقلص إلى نقطة واحدة 35-34.

ق5.23 الفارق يتقلص وتقدم نيوزلندا 35-30.

ق7.10 الفارق يتسع لصالح نيوزلندا 33-25.

ق8.04 تقدم نيوزلندي في الربع الثاني.. 28-25

نهاية الربع الأول بتقدم مصر 25-22.. النتائج الحالية تؤهل منتخب جنوب السودان.

ق1.25 الفارق متقارب والتقدم المصري مستمر 22-19.

ق5.23. التعادل.. 9-9.

تقدم مصري في البداية.. النتيجة الحالية 9-4.

بداية المباراة

مصر كرة سلة
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