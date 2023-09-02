من سجل الرابع يعود إلى الدوري الإنجليزي.. نوتينجهام يستعير أورجي من ميلان

"أوريجي سجل الرابع" جملة ستظل عالقة في أذهان مشجعي ليفربول لأنها ترتبط بأحد أفضل ذكريات الفريق في العصر الحديث بالريمونتادا ضد برشلونة بأربعة أهداف دون مقابل في دوري أبطال أوروبا.

ديفوك أوريجي لاعب ليفربول في ذلك التوقيت كان هو من سجل الهدف الرابع، وبعد موسم واحد فقط مع ميلان عاد أوريجي للدوري الإنجليزي من جديد.

وأعلن نوتينجهام فورست تعاقده مع أوريجي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من ميلان.

وانضم أوريجي إلى ميلان قبل الموسم الجاري في صفقة انتقال حر ولكن لم يصل للياقته البدنية المطلوبة بسبب الإصابة.

ويرتبط أوريجي - 28 عاما - بتعاقد مع ميلان حتى صيف 2026.

ونجح أوريجي في تسجيل هدفين وصناعة هدف واحد فقط خلال 35 مباراة خاضهم مع ميلان الموسم المنصرم.

وسبق وحقق المهاجم البلجيكي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي مع ليفربول.

أوريجي هو الصفقة الـ 14 لنونتينجهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وحقق نوتينجهام فوز وحيد وخسارتين في أول 3 جولات بالدوري الإنجليزي الممتاز.