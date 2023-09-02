مباشر كأس العالم للسلة - جنوب السودان يواجه أنجولا.. منتخب مصر يترقب
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 11:03
كتب : FilGoal
يلعب منتخب جنوب السودان ضد أنجولا في مواجهة مرتقبة ضمن ختام الجولة الترتيبية لكأس العالم لكرة السلة.
ويترقب منتخب مصر الذي سيواجه نيوزلاندا نتيجة مباراة جنوب السودان أمام أنجولا من أجل التاهل إلى أولمبياد باريس 2024. (طالع التفاصيل)
ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة جنوب السودان وأنجولا في كاس العالم لكرة القدم.
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الربع الثالث
جنوب السودان 67-52 أنجولا
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الربع الثاني
جنوب السودان 60-41 أنجولا
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الربع الأول
جنوب السودان 30-16 أنجولا
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