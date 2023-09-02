مواعيد مباريات السبت 2 سبتمبر - مواجهة مصيرية لمصر بـ كأس العالم للسلة.. والدوريات الأوروبية

يختتم اليوم منتخب مصر لكرة السلة مواجهاته في كأس العالم لمواجهة نيوزلندا في مباراة مصيرية على التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

شيفيلد × إيفرتون.. 2:30 - بي إن سبورتس بريميوم 1.

برينتفورد × بورنموث.. 5:00 بي إن سبورتس إكسترا 1.

مانشستر سيتي × فولام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشيلسي × نوتنجهام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 2.

بيرنلي × توتنام.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 3.

برايتون × نيوكاسل.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد × غرناطة.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

ريال مدريد × خيتافي.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

ديبورتيفو ألافيس × فالنسيا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

ريال بيتيس × رايو فايكانو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري السعودي

الحزم × النصر.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 5.

الشباب × الخليج.. 9:00 مساء - SSC سبورتس إكسترا 1.

الفتح × الأهلي.. 9:00 مساء - SSC سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × فروسينوني.. 7:30 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

بولونيا × كالياري.. أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

نابولي × لاتسيو.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

أتالانتا × مونزا.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 2.

الدوري الألماني

شتوتجارت × فرايبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

هوفنهايم × فولفسبورج.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 4.

باير ليفركوزن × دارمشتات.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

بوروسيا مونشجلادباخ × بايرن ميونيخ.. 7:30 - بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

بريست × رين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

موناكو × لانس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

كأس العالم للسلة

نيوزلندا × مصر.. 11:45 صباحا - بي إن سبورتس 1.

أنجولا × جنوب السودان.. 11:00 صباحا

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