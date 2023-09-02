الصفقات لا تتوقف.. نوتنجهام يضم إبراهيما سنجاري

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 02:29

كتب : FilGoal

إبراهيما سنجاري

يواصل نوتنجهام فورست تعزيز صفوفه في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، وضم الإيفواري إبراهيما سنجاري قادما من إيندهوفن الهولندي.

ووقع الدولي الإيفواري على عقود انتقاله لمدة 5 مواسم.

وساهم سنجاري في وصول إيندهوفن لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

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لاعب الوسط البالغ 25 بدأ مسيرته في 2016 مع تولوز الفرنسي وخاض 86 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع 5.

وفي 2020 انضم لبطل هولندا وحقق معه 5 ألقاب خلال 140 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع 10.

ويعد لاعبا دوليا منذ 2015 وخاض 31 مباراة بقميص الأفيال وسجل 9 أهداف.

وضم نوتنجهام فورست كل من: أنتوني إيلانجا وموريلو ونيكولاس دومينجيز وأدوسياس فلادكيموس ومات تيرنر وكالوم هودسون أودوي ونونو تافاريس وأولا أنيا وأندري سانتوس وجونزالو مونتيل في سوق الانتقالات.

وربما لن تكون تلك الصفقة الأخيرة، حيث تشير التقارير لانضمام البلجيكي ديفوك أوريجي من ميلان على سبيل الإعارة.

إبراهيما سنجاري الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست إيندهوفن ، ليون
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