من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية
السبت، 02 سبتمبر 2023 - 02:11
كتب : FilGoal
أعلن نادي إشبيلية الإسباني ضم ماريانو دياز في صفقة انتقال حر.
ماريانو دياز
النادي : إشبيلية
المهاجم البالغ 30 عاما تدرج في صفوف ريال مدريد وصولا للفريق الأول في 2016.
وفي موسم 2016-17 سجل 5 أهداف في 14 مباراة وانضم لصفوف ليون الفرنسي.
وعاد لريال مدريد بعد موسم واحد فقط واكتفى خلال 5 مواسم بالمشاركة في 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفا كان أغلبها كبديل.
🤝 Principio de acuerdo con @marianodiaz7, a expensas de las pruebas médicas. #WeareSevilla— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2023
وحقق 10 ألقاب بقميص الملكي.
وأصبح 7 لاعب ينضم لصفوف الفريق الأندلسي في الصيف الحالي.
وسيجاور الدومينيكاني كل من يوسف النصيري ورافا مير في هجوم الفريق الأندلسي.
وبدأ إشبيلية الموسم بطريقة ضعيفة بالخسارة في أول 3 جولات من الدوري الإسباني وكذلك خسارة لقب كأس السوبر الأوروبي.
وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن تواجد الفريق في المجموعة الثانية رفقة أرسنال الإنجليزي وإيندهوفن الإنجليزي ولانس الفرنسي.