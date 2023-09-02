من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 02:11

كتب : FilGoal

ماريانو دياز - ريال مدريد

أعلن نادي إشبيلية الإسباني ضم ماريانو دياز في صفقة انتقال حر.

ماريانو دياز

النادي : إشبيلية

إشبيلية

المهاجم البالغ 30 عاما تدرج في صفوف ريال مدريد وصولا للفريق الأول في 2016.

وفي موسم 2016-17 سجل 5 أهداف في 14 مباراة وانضم لصفوف ليون الفرنسي.

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وعاد لريال مدريد بعد موسم واحد فقط واكتفى خلال 5 مواسم بالمشاركة في 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفا كان أغلبها كبديل.

وحقق 10 ألقاب بقميص الملكي.

وأصبح 7 لاعب ينضم لصفوف الفريق الأندلسي في الصيف الحالي.

وسيجاور الدومينيكاني كل من يوسف النصيري ورافا مير في هجوم الفريق الأندلسي.

وبدأ إشبيلية الموسم بطريقة ضعيفة بالخسارة في أول 3 جولات من الدوري الإسباني وكذلك خسارة لقب كأس السوبر الأوروبي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن تواجد الفريق في المجموعة الثانية رفقة أرسنال الإنجليزي وإيندهوفن الإنجليزي ولانس الفرنسي.

ماريانو دياز إشبيلية ريال مدريد
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