من أجل دقائق أكثر.. ماريانو دياز ينضم إلى إشبيلية

أعلن نادي إشبيلية الإسباني ضم ماريانو دياز في صفقة انتقال حر.

ماريانو دياز النادي : إشبيلية إشبيلية

المهاجم البالغ 30 عاما تدرج في صفوف ريال مدريد وصولا للفريق الأول في 2016.

وفي موسم 2016-17 سجل 5 أهداف في 14 مباراة وانضم لصفوف ليون الفرنسي.

وعاد لريال مدريد بعد موسم واحد فقط واكتفى خلال 5 مواسم بالمشاركة في 84 مباراة سجل خلالها 12 هدفا كان أغلبها كبديل.

🤝 Principio de acuerdo con @marianodiaz7, a expensas de las pruebas médicas. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) September 1, 2023

وحقق 10 ألقاب بقميص الملكي.

وأصبح 7 لاعب ينضم لصفوف الفريق الأندلسي في الصيف الحالي.

وسيجاور الدومينيكاني كل من يوسف النصيري ورافا مير في هجوم الفريق الأندلسي.

وبدأ إشبيلية الموسم بطريقة ضعيفة بالخسارة في أول 3 جولات من الدوري الإسباني وكذلك خسارة لقب كأس السوبر الأوروبي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن تواجد الفريق في المجموعة الثانية رفقة أرسنال الإنجليزي وإيندهوفن الإنجليزي ولانس الفرنسي.