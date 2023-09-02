وفاة محمد الفايد رجل الأعمال المصري ومالك فولام السابق

السبت، 02 سبتمبر 2023 - 00:49

كتب : FilGoal

وفاة محمد الفايد رجل الأعمال المصري ومالك نادي فولام السابق

توفي محمد الفايد رجل الأعمال المصري ومالك نادي فولام السابق اليوم الجمعة.

وجاءت وفاة الفايد عن عمر يناهز 94 عاما لأسباب طبيعية.

ولد في مصر وأسس إمبراطورية أعماله التجارية، قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة في السبعينيات من القرن الماضي عام 1974، لكنه لم يحصل على جواز السفر البريطاني أبدا.

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وبعد وفاة نجله الأكبر عماد الفايد عام 1997 في حادث سيارة إلى جانب الأميرة ديانا، أمضى الفايد العديد من السنوات في البحث عن الظروف المحيطة بوفاته، ليقضي السنوات التالية بعيدا عن الأضواء.

وتملك محمد الفايد نادي فولام الإنجليزي خلال الفترة من 1997 وحتى عام 2013. إذ قاد الفريق خلال تلك الفترة إلى الصعود من الدرجة الثالثة إلى الدوري الممتاز، ثم إلى وصافة الدوري الأوروبي موسم 2009/2010.

وبجانب ترأس نادي فولام، فقد كان الفايد هو مالك متجر هارودز الذي استحوذ عليه عام 1985 مقابل 615 مليون جنيه استرليني.

عائلة الفايد أعلنت وفاة محمد الفايد في بيان نشرته اليوم وقالوا فيه "السيدة حرم محمد الفايد وأبناؤها وأحفادها يودون أن يؤكدوا أن زوجها الحبيب، والدهم وجدهم محمد، قد وافته المنية بسلام عن سن الشيخوخة يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023.

"لقد استمتع بتقاعد طويل ومفيد محاطًا بأحبائه. وتطلب العائلة احترام خصوصيتهم في هذا الوقت."

وقال نادي فولام في بيان رسمي "نشعر بحزن شديد إثر علمنا بوفاة محمد الفايد مالك النادي السابق. نحن مدينون لمحمد بالامتنان لما فعله لنادينا، وتعاطفنا الآن مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".

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