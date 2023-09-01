عودة كاملة وليست مؤقتة.. جوني إيفانز إلى مانشستر يونايتد لمدة موسم

أعلن مانشستر يونايتد ضم جوني إيفانز لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر.

جوني إيفانز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

جاء ذلك بعدما أعلن النادي في وقت سابق ضم جوني إيفانز بعقد قصير الأمد للمشاركة في الفترة التحضيرية للشياطين الحمر في مدينتي أدنبرة وسان دييجو.

إيفانز الذي خاض 102 مباراة دولية بقميص منتخب جمهورية إيرلندا سافر رفقة بعثة مانشستر يونايتد التي ضمت حينها 24 لاعبا لمواجهة ليون الفرنسي.

ثم سافر رفقة البعثة للمشاركة في مباريات الفريق الودية تحضيرا للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخاض المدافع الدولي 198 مباراة بقميص يونايتد قبل أن يغادر النادي في 2015، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 2008 وكأس العالم للأندية بالإضافة لـ 3 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال إيفانز عبر موقع النادي الرسمي: "ممتن للانضمام لمانشستر يونايتد، مكان أشعر به أنني في بيتي، الفريق وجماهيره شكلوني كلاعب وشخص منذ أن كان عمري 15 عاما، سعيد للعودة وأن أكون جزءا من قائمة موهوبة".

وبذلك يصل مجموع صفقات مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية إلى 7، حيث تعاقد مع راسموس هويلوند مهاجم أتالانتا مقابل 75 مليون يورو، وميسون ماونت صانع ألعاب تشيلسي مقابل 65 مليون يورو.

أيضا تعاقد مع الحارس أندري أونانا من إنتر ميلان مقابل 52.5 مليون يورو، والحارس التركي ألتاي بايندير من فنربخشة مقابل 5 مليون يورو، واستعاد خدمات مدافعه السابق جوني إيفانز في صفقة انتقال حر من ليستر سيتي، وسيرخيو ريجيلون معارا من توتنام.