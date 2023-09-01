لونجليه إلى أستون فيلا

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 18:58

كتب : FilGoal

كليمنت لونجليه

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم الفرنسي كليمون لونجليه قادما من برشلونة الإسباني.

وانضم قلب الدفاع لـ أستون فيلا معارا لمدة موسم بدون أي أحقية أو إلزامية للشراء نهائيا.

وقال أوناي إيمري المدير الفني عبر موقع النادي: "بالطبع بعد إصابة تيرون مينجز كنا نحلل كيفية ضم لاعب جديد في الفريق، وهذه فرصة جيدة أن نضم لاعبا ذو مستوى مرتفع في أوروبا".

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كما أوضح فابريسيو رومانو في وقت سابق، أن أستون فيلا سوف يتحمل 75% من قيمة راتب لونجليه خلال الموسم الجاري.

اللاعب صاحب الـ28 عاما قضى الموسم الماضي معارا من برشلونة رفقة توتنام.

وخاض لونجليه مع توتنام 35 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع اثنين.

وخلال الصيف الجاري ضم أستون فيلا كل من موسى ديابي وباو تاوريس ونيكولو زانيولو ويوري تيليمانس.

برشلونة أستون فيلا كليمون لونجليه
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