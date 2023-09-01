لونجليه إلى أستون فيلا

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي ضم الفرنسي كليمون لونجليه قادما من برشلونة الإسباني.

وانضم قلب الدفاع لـ أستون فيلا معارا لمدة موسم بدون أي أحقية أو إلزامية للشراء نهائيا.

وقال أوناي إيمري المدير الفني عبر موقع النادي: "بالطبع بعد إصابة تيرون مينجز كنا نحلل كيفية ضم لاعب جديد في الفريق، وهذه فرصة جيدة أن نضم لاعبا ذو مستوى مرتفع في أوروبا".

كما أوضح فابريسيو رومانو في وقت سابق، أن أستون فيلا سوف يتحمل 75% من قيمة راتب لونجليه خلال الموسم الجاري.

Another claret and blue addition to #FPL. 🇫🇷 pic.twitter.com/jz2NXjzmQX — Aston Villa (@AVFCOfficial) September 1, 2023

اللاعب صاحب الـ28 عاما قضى الموسم الماضي معارا من برشلونة رفقة توتنام.

وخاض لونجليه مع توتنام 35 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع اثنين.

وخلال الصيف الجاري ضم أستون فيلا كل من موسى ديابي وباو تاوريس ونيكولو زانيولو ويوري تيليمانس.