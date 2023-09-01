الشرق الأوسط: 48 ساعة.. تقديم موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 18:31

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تقديم موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023.

وستقام القرعة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر بدلا من الخميس الموافق 7 سبتمبر، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

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وأعلنت فيفا من قبل مواعيد المباريات قبل تحديد الأطراف المتنافسة.

وجاءت مواعيد المباريات

الدور الأول

اتحاد جدة السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي

12 ديسمبر 2023

الدور الثاني

الفريق أ × الفريق ب – الفريق ج × الفريق د

15 ديسمبر 2023

نصف النهائي

ممثل أمريكا الجنوبية × الفائز من أحد مباراتي نصف النهائي

18 ديسمبر

مانشستر سيتي الإنجليزي × الفائز من أحد مباراتي نصف النهائي

مباراة المركز الثالث والنهائي

22 ديسمبر

موعد اكتمال عقد المتأهلين للبطولة

بعدما تأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا 2023، اقترب عقد الفرق المتأهلة للبطولة من الاكتمال.

وأصبح الأهلي سادس فريق من أصل سبعة يتأكد ظهوره في البطولة.

بذلك يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي- بطل إفريقيا

اتحاد جدة- بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي- بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني- بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي- بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي- بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بالسعودية.

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