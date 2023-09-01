سكاي: عرض اتحاد جدة لضم صلاح وصل لـ 200 مليون إسترليني

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد

يواصل اتحاد جدة السعودي ضغطه من أجل ضم محمد صلاح نجم ليفربول.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن الفريق السعودي يستعد لتحضير عرض بـ 200 مليون جنيه إسترليني لضم الجناح المصري.

وكان ليفربول قد رفض عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، مشددا على أن صلاح ليس للبيع.

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وكشفت شبكة "ذا أثليتك" في وقت سابق أن العرض السعودي الذي كان يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني إلى جانب إضافات أيضا، لم يتم وضعه في الاعتبار، وتم رفضه على الفور من ليفربول.

ووقع ذلك مساء الخميس، في مكالمة أتت من طرف اتحاد جدة إلى مايك جوردون مدير ليفربول الرياضي.

وقال يورجن كلوب في مؤتمر صحفي: "موقفنا لا يزال كما هو بشأن محمد صلاح. لا يوجد عرض على حد علمي واللاعب ليس للبيع".

وأضاف "هناك فرق كبير بين العقود هنا والعقود في السعودية. إنهم يتسببون لنا في مشاكل بسبب هذا الفارق الضخم".

صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت أمس الخميس أن اتحاد جدة حسم صفقة التعاقد مع محمد صلاح وأوضحت موعد وصول اللاعب.

وأشار تقرير الصحيفة السعودية: "حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي".

وأوضح "سيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء الجمعة".

وأصر ليفربول على اعتبار صلاح -31 عاما- ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

ويستهدف اتحاد جدة السعودي التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، الذي جدد عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.

وشارك صلاح في ثلاث مباريات مع ليفربول حتى الآن، الأولى أمام تشيلسي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز.

وفي المباراة الثانية سجل صلاح أمام بورنموث في فوز الريدز على بورنموث 3-1، من متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس نوربرتو نيتو في البداية.

بينما في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل صنع صلاح هدف فوز ليفربول في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ولعب صلاح 307 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 187 هدفا وصنع 80.

وتوج الملك المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.

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