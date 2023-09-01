مؤتمر أرتيتا: لهذا السبب بعنا بالوجون.. وانتهى موسم انتقالات أرسنال

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 18:01

كتب : FilGoal

أرسنال - كريستال بالاس - ميكيل أرتيتا

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، انتهاء موسم انتقالات فريقه قبل ساعات من غلق باب القيد.

أجرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال، مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة استعدادا لمباراة مانشستر يونايتد.

أرتيتا تحدث خلال المؤتمر الصحفي عن سبب بيع فولارين بالوجون المهاجم الأمريكي، وعن تقييمه لـ إيدي نيكيتياه المهاجم النيجيري.

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وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي: "ثبات التشكيل؟ ضد مانشستر سيتي لعبنا بأربعة مدافعين و3 في الوسط، وفي الأسبوع الماضي 3 في الدفاع و6 في الوسط. الأمر مختلف تمامًا وطبيعة اللقاء هي من تتحكم بالأمر".

وانتقل أرتيتا للحديث عن موسم الانتقالات، فقال عن الراحلين: "تحديد الراحلين عن الفريق يكون بالاتفاق بين النادي واللاعبين. أعتقد أن الجميع سعيد بما حدث".

أرتيتا خص بالذكر فلوريان بالوجون المنتقل إلى موناكو، فقال عنه: "رحيل بالوجون؟ لقد أبلى بلاء حسنا في فترة إعارته بالموسم الماضي وقدم فترة إعداد جيدة معنا، لكننا لم نكن نملك القدرة على منحه دقائق اللعب التي يسعى لها هذا الموسم".

واستمر "الأن انتقل لناد صاحب تاريخ مذهل مع تطوير اللاعبين الشباب".

أرتيتا أعلن كذلك نهاية فترة الانتقالات الخاصة بالفريق، فقال "اليوم الأخير للانتقالات؟ لا أتوقع أن نبرم صفقات جديدة خلال اليوم الأخير. سوق الانتقالات انتهى بالنسبة لنا".

واستمر "إصابة جورين تيمبر بعد التعاقد معه؟ لا يمكننا التعاقد مع ثلاثة لاعبين بسبب وجود ثلاث إصابات. علينا أن نكون حذرين في تعاقداتنا لأن مثل هذه التعاقدات قد لا تتأقلم بشكل سريع".

أرتيتا أشاد كذلك بـ إيدي نيكيتياه المهاجم النيجيري للفريق، فقال عنه "إيدي نيكيتياه؟ أنا فخور بما قدمه، وأرى أنه يستحق الثناء. معجب بعقليته وما يقدمه في كل مباراة. في هذا البلد عليك تقديم أداء جيد باستمرار للمشاركة".

إيدي نيكيتياه سجل هدفين في أول ثلاث مباريات بالدوري هذا الموسم، بجانب المشاركة في كأس الدرع الخيرية.

ويستعد أرسنال لمواجهة مانشستر يونايتد مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

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