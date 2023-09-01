دون شرط شراء.. إعارة فاتي من برشلونة إلى برايتون

أعلن برشلونة رسميا عن انتقال جناحه أنسو فاتي إلى صفوف برايتون لمدة موسم واحد.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي أن الإعارة تأتي دون أي خيار شراء في نهاية الموسم.

وخاض فاتي 47 دقيقة مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم خلال 3 جولات، إذ شارك بديلا في المباريات الثلاثة.

ونجح برايتون في بيع أليكسيس ماك أليستر إلى ليفربول مقابل 42 مليون يورو بالإضافة إلى بيع موسيس كايسيدو إلى تشيلسي في صفقة قياسية مقابل 132 مليون يورو كأغلى انتقال في تاريخ الدوري.

ونشأ فاتي في أكاديمية برشلونة منذ عمر 10 أعوام، حين أتى من إشبيلية في 2012.

وواصل الجناح تدرجه إلى أن انضم للفريق الأول في 2019، بالقميص رقم 31 آنذاك بعمر 16 عاما.

ونال فاتي مشاركته الأولى في مباراة بالدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، وبعدها بـ 6 أيام سجل هدفه الأول أمام أوساسونا.

وخلال موسم 2019-2020، لعب فاتي 33 مباراة منهم 15 بصفة أساسية، وسجل 8 أهداف وصنع هدفا، وأصبح أصغر أساسي في تاريخ النادي وأصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة بالدوري الإسباني.

وفي موسم 2020-2021 تم تسجيل فاتي مع الفريق الأول بصورة نهائية وارتدى الرقم 22، ولكن إصابة الركبة أوقفت تطوره في ذلك الوقت.

وعاد فاتي لاحقا ليرتدي القميص رقم 10 بعد رحيل الأسطورة ليونيل ميسي، ومنذ ذلك الوقت لعب 69 مباراة وسجل 16 هدفا، ليصل المجموع إلى 112 مباراة مع الفريق الكتالوني، و29 هدفا و10 تمريرات حاسمة.