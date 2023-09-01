أثليتك: ليفربول رفض عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 - 15:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح

كشف الصحفي ديفيد أورنستين عبر موقع "ذا أثلتيك" عن رفض ليفربول لعرض شفهي من اتحاد جدة السعودي لضم نجم الفريق محمد صلاح.

وأوضح أورنستين أن العرض الذي كان يتجاوز 100 مليون جنيه استرليني إلى جانب إضافات أيضا، لم يتم وضعه في الاعتبار، وتم رفضه على الفور.

ووقع ذلك مساء الخميس، في مكالمة أتت من طرف اتحاد جدة إلى مايك جوردون مدير ليفربول الرياضي.

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وأصر ليفربول على اعتبار صلاح -31 عاما- ليس للبيع، مغلقا هذا الملف بلا رجعة.

ويستهدف اتحاد جدة السعودي التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، الذي جدد عقده في مطلع الموسم الماضي مع ليفربول حتى صيف 2025.

وشارك صلاح في ثلاث مباريات مع ليفربول حتى الآن، الأولى أمام تشيلسي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وصنع صلاح هدف الريدز الوحيد الذي سجله الكولومبي لويس دياز.

وفي المباراة الثانية سجل صلاح أمام بورنموث في فوز الريدز على بورنموث 3-1، من متابعة لركلة جزاء تصدى لها الحارس نوربرتو نيتو في البداية.

بينما في المباراة الأخيرة أمام نيوكاسل صنع صلاح هدف فوز ليفربول في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويرتبط صلاح بتعاقد مع ليفربول لمدة موسمين مقبلين.

ولعب صلاح 307 مباراة بقميص الريدز، سجل خلالها 187 هدفا وصنع 80.

وتوج الملك المصري مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وجائزة هداف الدوري 3 مرات.

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